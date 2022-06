Hacker krijgt negen jaar cel voor stelen terabytes aan naaktfoto's via iCloud

Een 41-jarige Amerikaan is veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar voor het stelen van terabytes aan naaktfoto's en -video's via Apples iCloud. De man wist de accounts van grofweg 4700 slachtoffers te hacken door middel van phishingmails.

De veroordeelde kwaadwillende hacker, Hao Kuo Chi die onder het alias 'icloudripper4you' schuilging, bekende in oktober van vorig jaar schuld voor 'samenzwering en computerfraude', zo meldt het Amerikaanse Ministerie van Justitie. De man stuurde tussen 2014 en 2018 een onbekende hoeveelheid naaktbeelden door naar een ondertussen offline gehaalde wraakpornoforum, Anon-IB, met als doel om zijn vrouwelijke slachtoffers te intimideren en lastig te vallen.

Het is niet duidelijk hoeveel beeldmateriaal door Chi is buitgemaakt, maar hij zou materiaal van zo'n 300 slachtoffers hebben doorgestuurd naar medeplichtigen. Zij zouden de beelden vervolgens openbaar hebben gemaakt. Ook bewaarde Chi voor zelfzelf 3,5 terabytes aan naaktfoto's, waar 500 vrouwen slachtoffer van werden. Het is niet duidelijk of er meer daders zijn opgepakt met betrekking tot de iCloud-hacks of het uitbaten van Anon-IB.