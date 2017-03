Door Arnoud Wokke, donderdag 23 maart 2017 10:28, 21 reacties • Feedback

Apple ontkent dat hackers zijn binnengedrongen in de systemen van iCloud of Apple ID. Een groep hackers claimt de controle te hebben over honderden miljoenen accounts, maar volgens Apple is dat het gevolg van eerdere hacks bij andere diensten zoals LinkedIn.

Apple werkt bovendien met autoriteiten mee voor de opsporing van de hackersgroep die de claims heeft gedaan en die dreigt om honderden miljoenen iPhones op afstand te wissen. Apple is volgens een statement aan Fortune 'actief aan het monitoren' of kwaadwillenden ongeoorloofd toegang hebben tot accounts.

Het Amerikaanse bedrijf suggereert dat de data wellicht afkomstig is uit andere databases. Door emailadressen die in databases stonden van eerdere hacks in te voeren in iCloud, is het mogelijk om te kijken welke mailadressen ook in gebruik zijn voor Apple ID's. Omdat veel mensen wachtwoorden hergebruiken, is het bovendien mogelijk om toegang te krijgen tot het account.

De iPhone-fabrikant raadt gebruikers aan om sterke wachtwoorden te verzinnen, dezelfde wachtwoorden niet te hergebruiken en waar mogelijk tweetrapsauthenticatie aan te zetten. Door de toevoeging van tweetrapsauthenticatie kunnen hackers op afstand niet in het account, omdat ze fysiek toegang moeten hebben tot een telefoon om de code voor authenticatie te onderscheppen.

De hackersgroep 'Turkish Crime Family' claimde deze week toegang te hebben tot honderden miljoenen accounts en zei alle apparaten op afstand te gaan wissen tenzij Apple losgeld zou betalen.