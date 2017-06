Door Sander van Voorst, dinsdag 6 juni 2017 08:34, 32 reacties • Feedback

Apple heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd aan zijn aanbod voor iCloud-opslag. Zo heeft het bedrijf de prijs voor de grootste capaciteit gehalveerd. Daarnaast heeft het de optie voor opslag van 1TB uit zijn aanbod verwijderd.

De wijzigingen zijn doorgevoerd op de Engelstalige versie van Apples ondersteuningspagina, zo merkte MacRumors op. Op de Nederlandstalige versie staan vooralsnog de oude prijzen vermeld. De prijzen voor de twee opties met de kleinste opslag, 50GB en 200GB, blijven ongewijzigd. In feite vervangt Apple de 1TB-optie voor de optie met dubbel zoveel opslag en hanteert het dezelfde prijs die eerst voor de 1TB-optie gold.

Apple introduceerde de optie voor opslag van 2TB in augustus van vorig jaar. Onlangs werd bekend dat het bedrijf bovendien de maximale bestandsgrootte van iCloud-bestanden wijzigde van 15 naar 50GB. De wijziging valt samen met Apples productaankondigingen tijdens zijn WWDC-evenement. Daar presenteerde Apple onder meer een iMac Pro, WatchOS 4 en een nieuwe iPad Pro met een 10,5"-scherm.

Microsoft hanteert andere prijzen voor zijn eigen OneDrive-opslag. Daar kost 50GB 2 euro per maand en zijn er opties van 1 en 5TB voor respectievelijk 7 en 10 euro per maand. Google vraagt 9,99 euro per maand voor 1TB aan Drive-opslag. Voor 100GB geldt een prijs van 1,99 euro per maand en voor 10TB geldt een maandelijks bedrag van 99,99 euro.