vrijdag 5 mei 2017

Apple heeft op zijn Amerikaanse supportpagina duidelijk gemaakt dat het de maximale bestandsgrootte voor iCloud Drive gaat vergroten van 15GB naar 50GB. Daarmee ondersteunt het bedrijf uit Cupertino grotere bestanden dan bijvoorbeeld Microsoft, maar niet dan Google.

De nieuwe limiet van 50GB staat bij de Amerikaanse iCloud Drive-faq. Dat ontdekte het Duitse iPhone-ticker. Bij de Nederlandse faq staat nog dat gebruikers alle typen bestanden kunnen bewaren in iCloud Drive, zolang ze maar niet groter zijn dan 15 GB en ze de iCloud-opslaglimiet niet overschrijden. Standaard biedt Apple 5GB gratis iCloud-opslag, gebruikers kunnen voor 0,99 euro per maand 50GB aanschaffen.

Met de upgrade biedt Apple ondersteuning voor grotere bestanden dan Microsoft met OneDrive. De limiet voor OneDrive ligt standaard op 10GB, 15GB voor OneDrive for Business. Google hanteert een bestandslimiet van 5TB, bij DropBox is dat 20GB bij uploaden via de browser, terwijl er bij toevoegen via apps geen limiet is, constateert iCulture.