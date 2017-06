Door Arnoud Wokke, dinsdag 6 juni 2017 09:14, 10 reacties • Feedback

Smartphonemaker HTC heeft op het eigen Elevate-forum fans goodies beloofd als zij in reacties op reviews kritiekpunten weerleggen. Naar aanleiding van kritiek op de oproep heeft de fabrikant de bewoording aangepast.

In de originele oproep vroeg HTC om 'te strijden tegen sommige van de negatieve dingen die gezegd worden over de U11', meldt Reddit-gebruiker ShadowCodeGaming. In de nieuwe oproep die HTC-topman Jeff Gordon op Twitter heeft gezet, staat: "Help ons sommige van de negatieve dingen die gezegd worden over de U11 tegen te gaan." Daarbij staat nu het verzoek om in reacties positief en respectvol te zijn.

Gebruikers van het Elevate-forum, waar HTC fans laat samenkomen, moeten logs posten van reacties onder reviews waarin ze negatieve punten als het veranderde ontwerp of gebrek aan een 3,5mm-jack bestrijden. Waar HTC eerst beloofde goodies op te sturen in ruil voor die reacties, gebeurt dat nu niet meer.

HTC is niet de enige met een dergelijke actie. Samsung kreeg in 2013 in Taiwan een boete voor het faken van online reacties. Hoewel de Taiwanese overheidsinstantie die de boete gaf, geen namen noemde, lijkt het erop dat HTC toen een van de slachtoffers was.