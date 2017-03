Door Arnoud Wokke, donderdag 23 maart 2017 10:17, 24 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

OnePlus komt met een zwarte versie van zijn metalen smartphone 3T. Volgens de fabrikant volgt de release van de zwarte versie maanden na die van de reguliere varianten, omdat hij zo moeilijk te maken zou zijn. Het toestel verschijnt vrijdag.

OnePlus heeft 250 exemplaren van de zwarte OnePlus 3T ter verkoop aan een webwinkel gegeven en zal hem daarna ook via de eigen site verkopen. Hoewel zwarte varianten van metalen telefoons al jaren bestaan, claimt de fabrikant veel moeite te hebben gehad met het ontwerp. Dat zou ook de reden zijn voor de beperkte verkrijgbaarheid van het toestel. "Het produceren van deze smartphone vereist veel tijd en precisie. Daarom is de OnePlus 3T Midnight Black slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar", aldus de fabrikant.

De Chinese smartphonemaker, onderdeel van hetzelfde concern als waar Oppo en Vivo ook toe behoren, heeft vaker gewerkt met beperkte voorraden van zijn toestellen, vermoedelijk om financiële risico's van te grote voorraden te beperken en een idee van schaarste te creëren. Zo waren de eerste toestellen van OnePlus alleen met een uitnodiging te bestellen. Inmiddels is de maker van dat systeem afgestapt.

De OnePlus 3T kwam in november uit en is een variant op de OnePlus 3 die vorig jaar zomer verscheen. In februari bekroonden lezers van Tweakers de 3T met een Tweakers Award. Het was voor het eerst in jaren dat een telefoon die niet van Apple of Samsung is een Tweakers Award won.