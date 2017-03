Door Olaf van Miltenburg, donderdag 23 maart 2017 09:22, 46 reacties • Feedback

NASA werkt aan het Laser Communications Relay Demonstration-systeem om breedbandinternet bij ruimtemissies te kunnen inzetten. De op lasers gebaseerde verbindingen zouden datarates van gigabits per seconde moeten kunnen realiseren.

NASA's Laser Communications Relay Demonstration of lcrd moet voor snelle verbindingen zorgen voor het verkrijgen van wetenschappelijke data van ruimtevaartuigen en de communicatie van astronauten. Systemen op basis van lasers zorgen niet alleen voor tien tot honderd keer zo snelle verbindingen dan de huidige op rf-gebaseerde communicatiesystemen, maar ook zijn de laser-modules aanzienlijk kleiner, met voordelen op het gebied van gewicht, verbruik en omvang.

Lcrd is een relaysatelliet die bestaat uit twee identieke optische terminals: een voor ruimtevaartuigen en een voor de communicatie met de aarde. De terminals zijn via een router, de space switching unit, met elkaar verbonden. Modems vertalen digitale signalen in rf- en lasersignalen en omgekeerd en optische modules richten de laserstralen heel precies op twee grondstations in Californië en Hawaii. Actuatoren moeten eventuele bewegingen zoals vibraties corrigeren.

NASA is begonnen met de testfase voor het systeem en wil in de zomer van 2019 de eerste modules de ruimte in krijgen. Vervolgens moet in 2021 het International Space Station van een laserterminal voorzien worden. De verwachting van NASA is dat lcrd zo'n twee tot vijf jaar kan functioneren in de ruimte.

De organisatie bouwt met het project voort op de Lunar Laser Communications Demonstration. Deze missie die in 2013 begon was bedoeld om lasercommunicatie in lage banen te testen. Lcrd moet de werking op lange duur en bij verschillende omstandigheden en scenario's bewijzen.

