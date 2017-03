Door Julian Huijbregts, donderdag 23 maart 2017 19:04, 4 reacties • Feedback

De Chinese fabrikant Oppo heeft een smartphone aangekondigd met twee frontcamera's. Een van de camera's heeft een normale beeldhoek een zestienmegapixelresolutie. De andere camera heeft een groothoeklens en schiet achtmegapixelfoto's.

De fabrikant heeft de F3 Plus van twee selfiecamera's voorzien zodat het makkelijk moet zijn om groepselfies te maken. Volgens Oppo schakelt de telefoon vanzelf tussen de twee camera's aan de hand van hoeveel mensen er in beeld zijn.

De groothoeklens heeft een beeldhoek van 120 graden. Achter deze lens zit een camerasensor met een achtmegapixelresolutie. Het is niet bekend hoe groot die sensor is en wat de diafragmaopening van de lens is. Die details geeft Oppo wel van de reguliere selfiecamera. Die beschikt over een zestienmegapixel 1/3"-sensor en een f/2.0-lens met een beeldhoek van 80 graden.

Het toestel draait op ColorOS 3.0, dat is gebaseerd op Android 6.0. In de smartphone zit een Snapdragon 653-soc van Qualcomm. Dat is een octacore met vier Cortex-A72-kernen op 1,95GHz en een cluster van vier Cortex-A53-kernen op 1,44GHz. Er is 4GB ram aanwezig, 64GB opslagruimte en de accu heeft een capaciteit van 4000mAh. Aan de achterkant zit een zestienmegapixelcamera met een f/1.7-lens. Deze camera gebruikt net als de OnePlus 3T de Sony IMX398-sensor van het 1/2.8"-formaat.

De Oppo F3 Plus heeft een 6"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Het toestel is 7,4mm dik en weegt 185 gram. Aan de voorkant zit een vingerafdrukscanner. De telefoon volgt de F1 Plus op. Ook met dat model mikte de fabrikant op fanatieke selfiemakers, maar dat toestel had één frontcamera.