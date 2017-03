Door Julian Huijbregts, donderdag 23 maart 2017 18:35, 14 reacties • Feedback

Er zijn twee foto's van Destiny 2-posters online verschenen waarop de releasedatum van het spel staat. De game zal op 8 september dit jaar verschijnen en voor die tijd vindt er een bta plaats. Die is waarschijnlijk alleen toegankelijk voor PS4-gebruikers.

Donderdag verschenen er een foto's van de poster op Imgur en op een Italiaanse website. Beide foto's laten de releasedatum zien en in de rechterbovenhoek lijkt een PlayStation-logo te staan. De poster lijkt bedoeld te zijn om een bèta aan te kondigen en vanwege het PlayStation-logo is het de verwachting dat de voortijdige versie van de game alleen op de console van Sony is te spelen. Volgens Eurogamer zal die bèta in juni plaatsvinden.

Het was al bekend dat Activision dit jaar Destiny 2 wil uitbrengen, maar een releasedatum heeft de uitgever nog niet officieel gegeven. Het opduiken van de poster op twee verschillende plekken lijkt erop te duiden dat er snel meer informatie over de game naar buiten wordt gebracht.

Als de game op 8 september uitkomt, is dat net geen drie jaar na de release van Destiny. Dat spel kwam op 9 september 2014 uit. Het eerste deel verscheen voor de Xbox One en PS4 en de voorgangers van die consoles.