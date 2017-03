Door Olaf van Miltenburg, donderdag 30 maart 2017 20:07, 13 reacties • Feedback

Submitter: BlazeMuis

Destiny 2 verschijnt 8 september, zo heeft ontwikkelaar Bungie bekendgemaakt. De game verschijnt voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. Wie een pre-order voor het spel plaatst, krijgt in de zomer voorrang bij de open bta. Ook is er een nieuwe cinematische trailer.

De komende weken en maanden belooft Bungie meer over het spel bekend te maken. Op 18 mei toont de ontwikkelaar bovendien de eerste gameplaybeelden. Voorlopig moeten fans het doen met een nieuwe cinematische trailer, die begint met commandant Zavala. Hij verklaart dat de groep Guardians de voornaamste hoop van de aarde is en hij zint op wraak na een aanval van het Red Legion, onder leiding van Ghaul.

Vanaf donderdag kunnen spelers pre-orders plaatsen. Wie dat doet krijgt early access bij de bèta die in de zomer zal plaatsvinden. Er verschijnen verschillende varianten van het spel. De standaard-editie kost 70 euro voor de consoles, het spel met expansion pass gaat voor 100 euro over de toonbank. Daarnaast verschijnen er een Limited Edition en een Collector's Edition, met extra's waaronder items in het spel.

In de afgelopen dagen bracht Bungie al enkele teasers voor het spel uit. Destiny 2 verschijnt drie jaar na het origineel, dat niet voor de pc uitkwam. Die versie kreeg vier uitbreidingen.