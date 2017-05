Door Jurian Ubachs, zaterdag 20 mei 2017 06:00, 1 reactie • Feedback

“Achtentwintighonderd uur.” Verstonden we dat goed? Jazeker: een van de Nederlandse reviewers die onlangs de oversteek naar Los Angeles maakte voor de onthulling van Destiny 2, heeft tot op heden liefst 2800 uur in het eerste deel gestoken. De overige Nederlandstalige aanwezigen boden nog even tegen elkaar op, en daarbij passeerden meerdere aantallen van ver boven de duizend, maar een nieuwe ‘koning’ werd niet gevonden. Het is exemplarisch voor wat Destiny is geworden. Wat voor velen ooit begon als iets nieuws, als een leuke ‘mmog-achtige’ shooter, is voor velen een nieuwe levensstijl geworden, zoals World of Warcraft dat door de jaren heen ook voor zovelen is geweest.

Gameplaybeelden van de multiplayer-modus van Destiny 2, door Tweakers zelf opgenomen tijdens het Destiny 2-evenement rond de onthulling van de game. De beelden zijn van de PS4-versie. Helaas mocht de pc-versie niet worden gecaptured.

Nu zal Destiny lang niet voor elke speler een even groot succes zijn geweest. Door het aanvankelijke gebrek aan al te veel verhaallijn haakten ook veel spelers al vrij snel af. Daar kwam bij dat de game moeilijk op waarde was te schatten als je niet beschikt over een vast groepje om mee samen te spelen. Een Firesquad organiseren zonder vaste partners om op terug te vallen, bleek niet eenvoudig, en vooral daarom hebben veel gamers de hoogtepunten in de gameplay van Destiny zelfs nooit meegekregen. Liefst vijftig procent van de gamers die ooit met Destiny aan de slag zijn gegaan, hebben nooit een Raid gespeeld. Dat is een rechtstreeks gevolg van de keuze van ontwikkelstudio Bungie om geen traditionele matchmaking in de game te stoppen. Volgens de ontwikkelaar levert matchmaking, waarbij een speler gekoppeld wordt aan willekeurige, onbekende personen, zelden de ervaring op die je wenst van een coöperatieve speelsessie. Een te verdedigen keuze, maar wel een van de pijnpunten die de studio hoopt te tackelen met Destiny 2. Hoe precies, dat lees je iets verderop in deze preview.

De hoofdzaak ligt namelijk niet bij Bungie’s variant op matchmaking, of bij de nieuwe spelmodi in de multiplayer, of bij welk onderdeel van de gameplay dan ook. Destiny 2 moet bovenal een nieuwe start vormen. Een nieuw begin voor ervaren rotten die vanaf nul beginnen en een nieuwe game hebben om te ontdekken, maar zeker ook een nieuw startpunt voor gamers die Destiny maar heel even of misschien zelfs helemaal nooit hebben gespeeld. De ‘reset’, want zo zal een herstart toch voelen voor die ervaren Destiny-spelers, moet uitnodigend werken voor nieuwe spelers.

Wat je achtergrond ook is: de manier waarop je in Destiny 2 binnenkomt is hetzelfde. De game opent met een scène waarin de Tower, de thuisbasis van de Guardians, wordt aangevallen door Dominus Ghaul en zijn Red Legion, een onderdeel van het vijandelijke Alien-ras Cabal. Ghaul en de zijnen weten de Guardians en de Vanguard, de leiders van de Guardians, volledig te verrassen. Bij de aanval worden al snel de motieven van Ghaul duidelijk. Het blijkt om meer te gaan dan 'alleen maar' om wraak voor wat de Guardians in Destiny de Cabal zoal hebben aangedaan. Ghaul gelooft dat de Traveller, de grote witte bol die de mensheid beschermt en de Guardians hun krachten geeft, een verkeerde keuze heeft gemaakt. Volgens Ghaul had de Traveller zijn krachten aan de Cabal moeten geven. Met zijn aanval op de Tower en de enige veilige stad van de mensen probeert hij die ‘fout’ de corrigeren.

De aanval blijkt succesvol. De Guardians lijden een pijnlijke nederlaag en worden uit de Tower verdreven. De Red Legion neemt de controle over de Traveller over. Een actie met een vervelend neveneffect: van het ene op het andere moment raken de Guardians hun connectie met het licht kwijt, en daarmee verliezen ze hun krachten. De drie leden van de Vanguard vluchten naar drie verschillende planeten, waar logischerwijs de nodige missies zullen wachten om ze weer aan hun krachten te helpen. Daarmee is ook meteen in het verhaal verklaard waarom alle spelers in Destiny 2 weer op nul beginnen. Je moet op zoek naar een hernieuwde connectie met het licht, wat gepaard gaat met - opnieuw - het verzamelen van steeds weer nieuwe gear, wapens, enzovoort, met als uiteindelijke doel om Ghaul en zijn Red Legion te verslaan.