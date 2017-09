Met Destiny begon in 2014 de samenwerking tussen Activision en ontwikkelstudio Bungie. De game was het resultaat van allerlei ambitieuze ideeën, met als hoofdgedachte dat de succesformule van World of WarCraft op de een of andere manier naar het shootergenre zou kunnen worden overgezet. Destiny was als massively multiplayer online shooter dan ook in veel opzichten vergelijkbaar met WoW. De game was in alle opzichten kleinschaliger, maar kende ook Raids, Clans en gebieden waar je andere spelers tegen het lijf kon lopen. Zo werd Destiny voor veel gamers wat World of WarCraft is voor anderen: een ontmoetingsplaats, een sociale aangelegenheid. Dat er ook Strikes, Raids en PvP-potjes werden gespeeld, was bijna bijzaak.

Gespeeld op: PlayStation 4

Ook verkrijgbaar voor: Xbox One

Verschijnt ook voor: pc (24 oktober)

Toch wist de game lang niet iedereen te grijpen. Zeker voor gamers die niet beschikken over een vast groepje om mee samen te spelen, had Destiny onvoldoende aantrekkingskracht. Dat kwam met name doordat de game bij release geen echte rode draad bood. Wie hoopte een pakkende verhaallijn te treffen en een 'story driven' avontuur te gaan beleven, vond in Destiny niet wat hij of zij zocht. Er was wel een verhaal, maar dat bestond uit niet meer dan wat losse gesprekjes die voor een setting moesten zorgen. Later verbeterde dat. De dlc-pakketten voorzagen Destiny niet alleen van toffe nieuwe missies, maar ook van meer verhaal. Het bleek illustratief voor de weg naar Destiny 2, want als de opvolger één ding veel beter doet, is het wel dat de speler nu bij de hand wordt genomen met een goede verhaallijn en bijbehorende, eveneens sterke, tussenfilmpjes.

Het begint allemaal met wat onschuldig gebabbel. De Vanguard, de leiders van de Guardians, keuvelen wat met elkaar, en de Traveller, de grote witte bol in de lucht, geldt als baken van rust, hoop en vrede. Hij biedt natuurlijk ook licht, de krachtbron die de Guardians hun speciale krachten geeft, zoals de mogelijkheid om te reviven met behulp van een Ghost, het vliegende robotje dat ze altijd bij zich hebben. Bij een routinecheck van de status van de satellieten blijkt het echter goed mis te zitten: de satellieten zijn weg. Voor de Vanguard goed en wel door heeft wat er aan de hand is, verschijnen er ineens honderden schepen, ogenschijnlijk vanuit het niets. Die schepen blijken van de Cabal te zijn, een uitermate vijandelijk alien ras dat het op de Traveller heeft voorzien.

De volstrekt onvoorbereide Guardians worden weggevaagd door de Cabal, die de Traveller in een soort harnas plaatsen en de spreker van de Traveller gijzelen. Ondertussen worden de Guardians afgesneden van hun licht, waardoor ze effectief krachteloos worden en feitelijk veranderen in gewone stervelingen. Dat blijkt wel als je je, zwalkend door de straten van de inmiddels door de Cabal overgenomen stad, naar een veilige plaats probeert te slepen. Een sprankje overgebleven Light helpt je kort daarna weer op de been, maar het kwaad is al geschied: de Cabal hebben de macht gegrepen en de Vanguard is, evenals de overgebleven andere Guardians, gevlucht.

Het verhaal begint eigenlijk pas als de speler, na een tocht door de prachtige natuur die deze post-apocalyptische versie van de aardige biedt, terechtkomt bij Suraya Hawthorne, op de Farm. Deze boerderij, gelegen op een afgelegen plek, vormt een veilige haven voor Guardians en andere personen die op de vlucht zijn geslagen voor de Cabal. Hawthorne blijkt een rasechte verzetsstrijder. Ze helpt je op weg, natuurlijk met als uiteindelijk doel om de Cabal weer uit de stad te jagen en de Traveller te bevrijden.