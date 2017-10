Destiny 2-spelers klagen over bans voor gebruik van software met overlays

Spelers van de pc-versie van Destiny 2, die dinsdagavond is uitgekomen, klagen dat zij geband worden voor het gebruik van software met overlays. Het gaat bijvoorbeeld om streamsoftware, Fraps en Discord. Bungie heeft nog niet gereageerd op de bans.

Spelers maken onder andere op het forum van Bungie en op Reddit melding over de bans. Sommige spelers zeggen al een ban ontvangen te hebben tijdens het maken van een personage in de menu's, voordat zij daadwerkelijk aan het spelen waren. Destiny 2 lijkt over een mechanisme te beschikken dat overlays detecteert en spelers vervolgens automatisch bant.

Veel spelers zouden op deze manier onbewust een ban hebben gekregen, omdat ze bijvoorbeeld software hebben draaien die in een overlay frameratestatistieken weergeeft. Of alle spelers die dergelijke software gebruiken een ban hebben gekregen, is nog niet duidelijk. Volgens het beleid van Bungie zijn bans permanent en is het niet mogelijk om in beroep te gaan.

Een 'mentor' op het forum van Bungie claimt dat gebruik van deze software geen ban oplevert. Een moderator van het forum heeft dat bericht aangemerkt als het antwoord op het topic in kwestie. Bungie heeft verder nog niet officieel gereageerd op de bans die zijn uitgedeeld. Een ontwikkelaar die verantwoordelijk is voor de pc-versie claimt op Twitter dat de berichten over onterechte bans onzin zijn.

In een artikel op de website van Bungie staat dat software die overlays gebruikt niet compatibel is met Destiny 2. De ontwikkelaar noemt daar onder andere de Game Capture-modus van applicaties zoals OBS en XSplit. Volgens Bungie moeten spelers hardwarematige capture-apparatuur gebruiken, of gebruikmaken van Nvidia's Shadowplay of AMD's ReLive in exclusive fullscreen-modus. In windowed mode kunnen OBS en XSplit wel gebruikt worden.

Verder geeft Bungie aan dat de overlayfuncties van communicatiesoftware als Discord en Mumble niet compatibel zijn met Destiny 2. Datzelfde geldt voor applicaties die framerates en andere statistieken weergeven, zoals Fraps, MSI Afterburner en EVGA Precision XOC. In het artikel staat niet dat gebruikers van dergelijke software geband worden.

De pc-versie van Destiny 2 kwam dinsdagavond uit en is beschikbaar via Battle.net. Het spel was eerder al voor de PlayStation 4 en de Xbox One uitgebracht. Het eerste deel verscheen nooit voor de pc. Bij de meeste gebruikers lijkt het spel soepel te draaien, maar er zijn wel enkele problemen; zo werkt het spel niet met AMD Phenom II-processors en kunnen numerieke toetsen niet gebruikt worden.