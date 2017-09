Xbox Store bevestigt komst Destiny 2-dlc Curse of Osiris

Het eerste uitbreidingspakket van Destiny 2 heet Curse of Osiris en biedt de mogelijkheid om Mercurius en het 'mysterieuze Infinite Forest' te ontdekken. Dat blijkt uit een pagina over het uitbreidingspakket die in de Xbox Store staat.

In Destiny 2 Expansion I: Curse of Osiris vervolgt de speler het verhaal van zijn Guardian met nieuwe missies die zich op Mercurius afspelen, is te lezen op de Xbox Store-pagina. "Reis door tijd en ruimte om de geheimen van Osiris te ontdekken, voorkom een donkere toekomst en hernieuw de banden tussen de legendarische Warlock en zijn voornaamste student Ikora Rey", staat er verder.

De dlc bevat naast nieuwe missies ook nieuwe wapens, bepantsering, co-op modi en multiplayer arena's. Eerder verschenen er al geruchten dat het dlc-pakket onder de naam Curse of Osiris zou verschijnen. Dat bericht van Kotaku sprak eind augustus over de komst van een patrol zone op Mercurius en een sociale ruimte op de Lighthouse.

Wanneer Curse of Osiris beschikbaar komt en voor welke prijs, is niet bekend.