Bungie maakt systeemeisen Destiny 2 bekend

Nu de bčtatest van de consoleversie van Destiny 2 is afgelopen, geeft Bungie meer informatie vrij over de Windows-versie van de game. Zo zal eind augustus een bčtatest van de pc-versie gehouden worden. Bovendien maakt de studio de systeemeisen van de Windows-versie bekend.

Wie de game al besteld heeft, krijgt een dag eerder toegang tot de bètatest van de Windows-versie en mag dus al op maandag 28 augustus aan de bak, maakt Bungie bekend in de laatste Weekly Update. Wie de game niet vooraf besteld heeft, kan een dag later van start. De test loopt tot donderdag 31 augustus, al is het niet ongebruikelijk dat een dergelijke testperiode verlengd wordt. Bij de systeemeisen die voor de shooter gelden, houdt Bungie nog een slag om de arm. De eisen die de studio opgeeft, gelden voor de bètatest, maar kunnen nog aangepast worden voorafgaand aan de release van de game, op 24 oktober.

Voor de test geldt dat het systeem minimaal moet beschikken over een Intel Core i3-3250 of AMD FX-4350, aangevuld met een GeForce GTX 660 2GB of Radeon HD 7850 2GB. Het systeem dient minimaal 6GB aan ram te bevatten. Aangeraden wordt een systeem dat is opgebouwd rond een Core i5-2400 of Ryzen R5 1600X, aangevuld met een GeForce GTX 970 of Radeon R9 390 die beschikt over 8GB vram. Bungie geeft bovendien wat suggesties voor spelers die een bestaande pc willen upgraden. Dan raadt de studio een Core i5-7400 met GeForce GTX 1060 6GB aan, al voldoet een Pentium G4560 met een GeForce GTX 1050 2GB ook. Tot slot maakt de studio bekend wat voor systemen het gebruikt om de game te tonen op evenementen. Die zijn heel wat krachtiger: de pc's bevatten een i7-7700k en een GTX 1080Ti 11GB.

