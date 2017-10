Microsoft geeft details over anti-cheattechniek Windows 10

Microsoft heeft meer bekendgemaakt over TruePlay, de technieken die Windows 10 inzet om vals spelen in games te bestrijden. Ontwikkelaars kunnen de tools inzetten bij hun Universal Windows Platform-games.

Microsoft verduidelijkt in een MSDN-artikel de mogelijkheden van TruePlay, constateerde VG247. Met TruePlay kunnen ontwikkelaars cheating bij hun pc-games bestrijden. Het gaat om een Win32-api die alleen ondersteund wordt in desktopgames voor het Universal Windows Platform.

Games die gekoppeld zijn aan TruePlay draaien in een beschermde sessie, die bepaalde aanvallen moet weerstaan. Daarnaast draait er een Windows-service die het gamen in de gaten houdt en controleert op gedragingen en manipulaties die op vals spelen wijzen. De vergaarde data bij het constateren van cheating, worden alleen met de ontwikkelaars van de game gedeeld, om false positives te voorkomen en de privacy van gamers te beschermen.

TruePlay zit al langer in testversies van Windows 10 Fall Creators Update. Oorspronkelijk heette het Game Monitor maar in juli werd de naam gewijzigd in TruePlay. Hoewel duidelijk was dat het om een anti-cheatingtechniek ging, had het bedrijf nog geen documentatie online staan over de werking.