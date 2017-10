OneDrive Files on Demand ontbreekt in sommige Fall Creators-updates Windows 10

Niet iedere gebruiker die zijn Windows 10-systeem bijwerkt naar de Fall Creators Update, ontvangt de laatste versie van OneDrive, die over de Files On-Demand-functionaliteit beschikt. Gebruikers kunnen de app handmatig bijwerken.

Meerdere gebruikers op Tweakers ondervonden dinsdag het ontbreken van de optie om OneDrive One-Demand in te schakelen, nadat ze de Fall Creators Update, Windows 10-versie 1703, hadden doorgevoerd bij Windows 10. Ook internationaal ging het mis. Neowin ervaarde hetzelfde en ondervond dat bij sommige van vier pc's de optie wel en bij sommige niet aanwezig was. Niet bekend is wat de oorzaak is en onder welke omstandigheden OneDrive wel of niet wordt bijgewerkt.

Op Gathering of Tweakers antwoordt user Pi0tr in reactie op opmerkingen van gebruikers over het wegblijven van OneDrive Files on Demand, dat de app ook handmatig bij te werken is. Gebruikers dienen hiervoor het losse OneDrive-bestand te downloaden en te installeren.

Microsoft bracht dinsdag de Fall Creators Update uit. De update bevat een groot aantal kleine wijzigingen, onder andere wijzigingen op het gebied van uiterlijk, Edge en Mixed Reality.