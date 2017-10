Windows 10 Fall Creators Update

Het is alweer meer dan twee jaar geleden dat Microsoft Windows 10 introduceerde, en inmiddels heeft het besturingssysteem de nodige updates gehad. In november 2015 verscheen de November Update met vooral bugfixes, halverwege 2016 vierde Microsoft de verjaardag van het besturingssysteem met de Anniversary Update en begin dit jaar was er de Creators Update. Blijkbaar vond Microsoft dat wel een geinige naam, want de tweede grote update van dit jaar heeft een vergelijkbare aanduiding: Fall Creators Update.

Wie dacht dat Microsoft wel zo'n beetje klaar zou zijn met de software, komt bedrogen uit, want de Fall Creators Update brengt de nodige wijzigingen naar het besturingssysteem, sommige onder de motorkap en sommige wat zichtbaarder. Het gaat om aanpassingen en toevoegingen in de breedte, en net als bij de Creators Update moet je dus niet te veel waarde hechten aan de naam.

Timeline: nog geen onderdeel van deze update

Opvallend is dat enkele belangrijke functies die Microsoft wel bij de aankondiging van de herfstupdate had gepresenteerd, de update niet hebben gehaald. Zo komt Timeline later naar het besturingssysteem. Hiermee kunnen gebruikers via een tijdbalk programma's die ze eerder gebruikten, opnieuw openen om verder te werken. Ook Cloud Clipboard, voor het kopiëren en plakken bij verschillende apparaten, verschijnt pas na de Fall Creators Update en hetzelfde geldt voor 'Pick up where you left off', om verder te gaan met waar je mee bezig was bij het wisselen van apparaat. Microsoft spreekt nu van: 'Coming soon, starting with the Fall Creators Update'.

De systeemvereisten zijn niet veranderd ten opzichte van die van Windows 10 ten tijde van de introductie in 2015, die toen overigens al gelijk waren aan de vereisten voor Windows 7, 8 en 8.1. Microsoft zal net als de Creators Update de Fall-update geleidelijk distribueren, zodat het nog weken kan duren voor je deze ontvangt. Wellicht is met het gebruik van de Update Assistant de update te forceren.