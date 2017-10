De opkomst van augmented reality

Aan de presentatie heeft het niet gelegen. Om Google Glass op spectaculaire wijze te tonen aan het publiek, had Google een stunt bedacht; enkele mensen met een Glass op gingen skydiven naar de plek waar op dat moment de keynote plaatsvond en tijdens de keynote waren de beelden van de diverse Glass-exemplaren live te zien op het grote scherm. Het was misschien wel een van de spraakmakendste productintroducties van de afgelopen decennia.

Het leek een gegarandeerd succes: Google kent geslaagde en minder geslaagde projecten, maar weinigen zullen hebben zien aankomen dat de introductie van Glass zoveel te vroeg zou zijn. Glass kende niet alleen technische beperkingen, maar had vooral last van gebrek aan sociale acceptatie. Iedereen met een Google Glass op kreeg te maken met mensen die bang waren dat ze werden opgenomen op video.

Inmiddels is het vijf jaar later en Glass zou nu wellicht heel anders ontvangen worden. Snapchat leerde in elk geval van Googles fouten en toen het met de Spectacles ook een bril met ingebouwde camera introduceerde, deed het dat op bijna introverte wijze, om maar niet te veel aandacht te trekken. Spectacles-gebruikers krijgen niet te maken met de opmerkingen waar gebruikers van Glass wel veel last van hadden.

Het mislukken van Glass was de grootste tegenslag in de geschiedenis van augmented reality. Een megabedrijf dat op grootse wijze een product probeerde een succes te maken, en op heel publieke wijze faalde. Het heeft echter de ontwikkelingen niet stopgezet. Integendeel: augmented reality staat meer in de belangstelling dan ooit tevoren. Veel grote bedrijven zijn ermee bezig en er komen veel nieuwe producten en toepassingen aan. Tweakers dook in deze digitale toevoeging aan de analoge wereld, die nu bezig is met een grote doorbraak.