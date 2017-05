Door Arnoud Wokke, vrijdag 12 mei 2017 06:00, 6 reacties • Feedback

De IBM Simon uit 1994, de Nokia Communicator uit 1996, de Samsung SCH-V200 uit 2000, de O2 XDA uit 2002, de BlackBerry 7100 uit 2004, de Nokia N95 uit 2006, de iPhone uit 2007 en de HTC Dream uit 2008: zomaar een greep uit een lange lijst smartphones die op de een of andere manier vernieuwend waren. Dat waren ze door de integratie van nieuwe technieken of door het gebruik van vernieuwende software.

Sinds smartphones massaproducten zijn, is er meer geld dan ooit voor r&d. Deels komt het doordat we verwend zijn geraakt en deels doordat de grootste stappen op smartphonegebied al zijn gezet, maar het lijkt erop dat smartphones per generatie niet meer zoveel vernieuwing kennen als voorheen. Samsung moet het voor zijn S8 hebben van het verminderen van de bezels en verlenging van het scherm. De nieuwe iPhone onderscheidt zich vooral door het gebrek aan een 3,5mm-aansluiting en in de Plus-versie met een dubbele camera.

In deze markt, inmiddels door velen aangeduid als verzadigd, debuteert een vernieuwende techniek van Google op de Lenovo Phab 2 Pro: Tango. Tango moet zicht geven aan een smartphone; de telefoon kan de omgeving scannen in 3d. Om Tango te kunnen gebruiken moet je wel een van de grootste smartphones aanschaffen die ooit op de Nederlandse markt verschenen. De Phab 2 Pro heeft een 6,44"-scherm met daarnaast grote bezels. Deze review richt zich ook op de telefoon, maar vooral op de grote vernieuwing daarin. Het neerzetten van poppetjes op een tafel en het digitaal dominospelen met reallifevoorwerpen bleek allesbehalve perfect, maar heel vermakelijk.