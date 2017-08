Asus brengt ZenFone AR volgende week uit voor 899 euro

Asus brengt zijn Zenfone AR-smartphone volgende week vrijdag uit in de Benelux, voor een adviesprijs van 899 euro. Het toestel is na de Lenovo Phab 2 Pro de tweede smartphone die over Googles Tango-techniek voor augmented reality beschikt.

Een webshop heeft de Zenfone AR al in zijn assortiment als pre-order opgenomen en Asus Benelux bevestigt tegenover Tweakers dat het toestel volgende week uitkomt. In de Benelux wordt alleen de variant met 6GB ram en 128GB opslagruimte geleverd. Asus kondigde begin dit jaar tijdens de CES ook een 8GB-versie van de telefoon aan.

De Asus Zenfone AR heeft een Snapdragon 821-soc aan boord en heeft een 5,7"-scherm met een resolutie van 2560x1440 pixels. Net als de Lenovo Phab 2 Pro beschikt de Zenfone AR over een camera stack met een infraroodlaser en een dieptesensor voor Googles Tango-techniek, die geavanceerde augmented reality mogelijk maakt. De Zenfone AR is een stuk compacter dan de grote en dikke Phab 2 Pro.

Om foto's te maken heeft de Zenfone AR een 23-megapixelcamera, die gebruikmaakt van de Sony IMX318-sensor. De telefoon draait op Android 7.0 met daarover de Asus ZenUI 3.0-schil. Er is een accu met een capaciteit van 3300mAh aanwezig, opladen gaat via de usb-c-poort met ondersteuning voor snelladen, en er is een 3,5mm-aansluiting.