Gebogen 27"-monitor van Asus met FreeSync krijgt adviesprijs van 499 euro

De 27" XG27VQ komt in de Benelux uit in de loop van september en krijgt een adviesprijs van 499 euro. De monitor heeft een kromming van 1800R, ondersteunt FreeSync, heeft een resolutie van 1920x1080 en een 144Hz-verversingssnelheid.

De Asus XG27VQ is uitgerust met een va-paneel en ondersteunt FreeSync van AMD om tearing en stotteren van het beeld te voorkomen; de verversingssnelheid binnen het FreeSync-bereik gaat van 48 tot 144Hz. Het scherm heeft een maximale helderheid van 300cd/m², een contrastwaarde van 3000:1, een kijkhoek van 178 graden en een grijs-naar-grijs-responstijd van 4ms.

Het scherm is uitgerust met rgb-verlichting en via een projector in de voet kan een Republic of Gamers-logo onder de monitor op het bureau worden weergegeven. De XG27VQ heeft een hdmi 1.4-poort, displayport 1.2-aansluiting en een dubbele dvi-d-poort. De monitor kan worden gekanteld, gedraaid en in hoogte worden versteld.

Asus komt ook met een hoger gepositioneerde 27"-monitor. Deze PG27VQ, oook met een kromming van 1800R, krijgt een resolutie van 2560x1440 pixels, een grijs-naar-grijs-responstijd van 1ms en de verversingssnelheid van 165Hz is volgens de fabrikant overklokbaar. Verder ondersteunt deze monitor G-Sync, Nvidia's tegenhanger van Freesync. Nadere details zijn nog niet bekendgemaakt.

Desgevraagd laat Asus Benelux aan Tweakers weten dat de PG27VQ in oktober verschijnt in de Benelux. Een adviesprijs van het G-Sync-model is nog niet bekend.