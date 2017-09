Asus maakt gebogen 27"-gamemonitor ROG Swift PG27VQ beschikbaar

Asus is de verkoop van de ROG Swift PG27VQ in de Benelux begonnen. De monitor met gebogen 27"-scherm bevat een tn-paneel met verversingssnelheid van 165Hz. Daarnaast komt Asus binnenkort met de ROG Strix XG35VQ met gebogen 35"-scherm.

De Asus ROG Swift PG27VQ heeft een resolutie van 2560x1440 pixels. Het gebruik van het tn-paneel zorgt voor een grijs-naar-grijs-responstijd van 1ms en horizontale kijkhoeken van 170 graden. Het scherm ondersteunt Nvidia's G-Sync voor het verminderen van stotteren en tearing en Aura Sync RGB voor het aanpassen van de kleuren van de led-verlichting. Asus voorziet de monitor van displayport 1.2, hdmi 1.4 en twee usb 3.0-poorten. Asus heeft de monitor nog niet op zijn Nederlandstalige site gezet maar het product is inmiddels in de Pricewatch verschenen voorzien van een adviesprijs van 849 euro.

Recent kondigde Asus de ROG Strix XG35VQ aan. Dit is eveneens een gebogen scherm voor gamers maar dan met een breder 35"-scherm met beeldverhouding van 21:9. De resolutie bedraagt 3440x1440 pixels en de verversingssnelheid is 100Hz. Deze monitor heeft een va-paneel, waardoor de kijkhoeken op 178 graden uitkomen maar de responstijd op 4ms ligt. Voor de Strix XG35VQ heeft Asus voor ondersteuning van FreeSync gekozen en ook dit model kan overweg met Aura Sync. Dit product komt in november beschikbaar.