Directeur van Equifax legt functie neer na omvangrijke hack

De directeur van de Amerikaanse kredietbeoordelaar Equifax, Richard Smith, heeft zijn functie neergelegd vanwege de hack bij het bedrijf, die data van miljoenen mensen betrof. Volgens de topman is het in het belang van het bedrijf dat een nieuwe leiding de koers gaat bepalen.

Smith legt per direct zijn functie neer. Hij was twaalf jaar topman bij het bedrijf. Zijn functie wordt tijdelijk waargenomen door de voormalig voorzitter van de Aziatische tak van het bedrijf, terwijl een lid van het bestuur als non-executive voorzitter gaat dienen in de periode dat gezocht wordt naar een nieuwe ceo.

Smith is niet de eerste topman die het veld moest ruimen vanwege de hack. Eerder vertrokken de chief security officer en de chief information officer. Bij de hack kregen onbevoegden toegang tot de gegevens van 143 miljoen mensen, voornamelijk Amerikanen. Van enkele honderdduizenden konden de creditcardgegevens ingezien worden. De criminelen kwamen binnen via een al maanden bekend lek in Apache Struts.