Hack bij kredietbeoordelaar kwam door bekend lek in Apache Struts

De hack bij de Amerikaanse kredietbeoordelaar Equifax kwam door een lek in Apache Struts dat sinds maart bekend was. Dat heeft Equifax zelf meegedeeld. Inloggen op een pagina met Argentijnse medewerkers van de kredietbeoordelaar blijkt ook kinderspel te zijn geweest.

Equifax heeft een update op de eigen site gezet met uitleg over het lek. Een beveiligingsbedrijf waarschuwde in maart voor aanvallen via het lek in Apache Struts. De kredietbeoordelaar had kennelijk zijn software niet bijgewerkt om zich te wapenen tegen deze aanval. Een of meer hackers hadden tussen mei en juli toegang tot databases van Equifax met daarin gegevens van 143 miljoen vooral Amerikaanse klanten van het bedrijf.

Het lek, met kenmerk CVE-2017-5638, maakt het mogelijk om op afstand code uit te voeren via een bestandsupload met de Jakarta Multipart-parser. Volgens beveiligingsbedrijf Qualys is het op die manier mogelijk om een compleet systeem over te nemen. Talos merkt op dat aanvallen van verschillende niveaus plaatsvinden. Zo zijn er varianten die alleen controleren of een systeem kwetsbaar is en andere varianten die firewalls uitschakelen en vervolgens malware op het systeem binnenhalen.

De Argentijnse tak van Equifax had een portal met gegevens van medewerkers openbaar online staan. De vereiste login was gebruikersnaam 'admin' met wachtwoord 'admin', meldt KrebsOnSecurity. Vervolgens bleek het mogelijk om de wachtwoorden van medewerkers op te zoeken door in de html-broncode van de pagina te kijken. Equifax had 111 medewerkers in het systeem staan. Het bedrijf heeft de pagina inmiddels offline gehaald.

Equifax kondigde vorige week aan te zijn gehackt. De criminelen kwamen binnen via een niet nader genoemde exploit van een applicatie op een Amerikaanse website van het bedrijf, waardoor ze toegang kregen tot de database. Ze hadden toegang van medio mei tot juli, toen het bedrijf de hack ontdekte.