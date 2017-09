Hackers hadden toegang tot data van 143 miljoen mensen bij kredietbeoordelaar VS

De data van mogelijk 143 miljoen Amerikanen is buitgemaakt bij een hack van de Amerikaanse kredietbeoordelaar Equifax. Dat heeft het bedrijf zelf aangekondigd. Onder de data zijn naast creditcardnummers ook kentekeninformatie.

De criminelen kwamen binnen via een niet nader genoemde exploit van een applicatie op een Amerikaanse website van het bedrijf, waardoor ze toegang kregen tot de database. Ze hadden toegang vanaf medio mei totaan juli, toen het bedrijf de hack ontdekte, zegt het bedrijf.

De data die in de database stonden is lang niet alle data die het bedrijf in handen heeft. Equifax beheert wereldwijd data van rond zeshonderd miljoen mensen wereldwijd, terwijl het hier gaat om gegevens van maximaal 143 miljoen mensen. Daarbij gaat het vooral om inwoners van de Verenigde Staten. Van meer dan 200.000 mensen hebben de hackers creditcardgegevens ingezien, van nog eens 189.000 gaat het om andere documenten.

Equifax heeft aangifte gedaan van de hack en stelt klanten via mails op de hoogte. Ook heeft het een website geopend, waarop klanten kunnen checken of hun data in de gehackte database staan.