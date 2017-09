Microsoft brengt volgend jaar Office 2019 uit

In de tweede helft van 2018 verschijnt Office 2019, een nieuwe versie van de kantoorsoftwaresuite van Microsoft. Volgens de softwaremaker is het pakket bedoeld voor bedrijven 'die nog niet klaar zijn voor de cloud'.

Office 2019 gaat bestaan uit bijgewerkte versies van de applicaties Word, Excel, PowerPoint en Outlook en uit de serversoftware Exchange, SharePoint en Skype for Business. Microsoft stelt in het vooruitzicht dat er nieuwe mogelijkheden voor gebruik van een stylus geïntegreerd worden, dat er nieuwe formules aan Excel toegevoegd worden en dat animaties als Morph en Zoom toegevoegd worden aan PowerPoint.

Halverwege 2018 brengt Microsoft previews uit van Office 2019. Later dat jaar moet de definitieve versie van de softwaresuite verschijnen. Volgens Microsoft is het pakket bedoeld voor bedrijven die nog niet toe zijn aan een overstap naar de cloud en het bedrijf zegt te snappen dat die gang naar de cloud de nodige overwegingen vergt.

Microsoft heeft in de afgelopen jaren flink ingezet op zijn online Office 365-dienst. In de afgelopen zomer bereikte het concern het omslagpunt waarbij er meer omzet uit Office 365-abonnementen werd behaald dan uit Office-licenties. De huidige versie van Office is Office 2016, dat in 2015 beschikbaar werd gesteld door Microsoft.