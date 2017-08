Belastingdienst concludeert dat innen belasting gevaar loopt door ict-problemen

De Belastingdienst heeft na eigen onderzoek ook zelf geconcludeerd dat het innen van belasting gevaar loopt door problemen met ict-systemen. De dienst blijkt met zo'n zeshonderd verschillende ict-systemen te werken.

Dat staat in een interne evaluatie van de Belastingdienst, die de Volkskrant in handen kreeg via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. De Commissie onderzoek Belastingdienst schrijft in het rapport dat de 'continuïteit van de inning van belasting' gevaar loopt wegens problemen met enkele grote ict-systemen van de dienst.

De Algemene Rekenkamer en de controleur van de rijksfinanciën waren eerder dit jaar al tot dezelfde conclusie gekomen. In de interne evaluatie meldt de Belastingdienst dat de kennis over de huidige veelal verouderde systemen, in hoog tempo schaarser wordt. Mensen met kennis over de systemen gaan met pensioen of hebben ontslag genomen. Daarnaast voldoet een groot deel van de systemen niet aan de huidige normen, maar de systemen blijven in gebruik omdat vernieuwing uitblijft.

Een woordvoerder van de Belastingdienst zegt in een reactie tegen de Volkskrant dat de dienst bezig is met het vernieuwen van alle systemen. Dat zou moeten resulteren in een 750 miljoen euro hogere belastingopbrengst door verbeterde efficiëntie. In de interne evaluatie staat dat de dienst ervan uit gaat dat in 2020 'alle seinen op groen staan'. In juni stelde het Bureau ICT-Toetsing, dat ict-projecten van de overheid onafhankelijk doorlicht, dat het onwaarschijnlijk is dat de Belastingdienst erin slaagt om de ict-problemen op te lossen.

In een achtergrondartikel schrijft de Volkskrant dat de Belastingdienst werkt met ongeveer zeshonderd ict-systemen, waarvan tientallen het predicaat 'opruimen' hebben gekregen. Daaronder valt bijvoorbeeld een systeem dat bedoeld is om de gevolgen van de millenniumbug op te vangen. Door problemen kunnen belastingbetalers verkeerde brieven of onjuiste aanslagen ontvangen, of onterechte foutmeldingen te zien krijgen bij het invullen van een online aangifte.

Een externe ict-specialist die was ingehuurd door de Belastingdienst, zegt tegen de krant dat zijn leidinggevenden besloten om nieuw ontwikkelde systemen online te zetten zonder ze eerst te testen. Hij stelt dat samenwerken 'bijna niet te doen' is bij de dienst.

Begin dit jaar ontdekte Zembla dat gegevens van Nederlandse belastingbetalers jarenlang onvoldoende beveiligd waren. Na een intern onderzoek dat deze bevindingen onderschreef, maakte de dienst eind juni melding van datalekken; er kon niet gegarandeerd worden dat gegevens veilig waren. Al in 2015 uitte de Rekenkamer stevige kritiek op de verouderde systemen van de Belastingdienst.