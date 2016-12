Door Julian Huijbregts, zaterdag 24 december 2016 06:00, 74 reacties • Feedback

Dankzij kartonnen brilletjes kan iedereen met een smartphone al een paar jaar eenvoudig een eerste blik in de virtuele wereld werpen. Met de introductie van de Oculus Rift, de HTC Vive en de PlayStation VR, is er sinds 2016 echter ook serieuze virtualrealityhardware voor consumenten beschikbaar.

Naast de drie grote vr-platforms voor de pc en console kondigde Google met Daydream de opvolger van zijn eenvoudige Cardboard aan. Het idee is hetzelfde; net als bij het kartonnen brilletje zit de hardware in de telefoon, maar om compatibel te zijn met het Daydream-platform moeten smartphones aan tal van eisen voldoen. Dat moet betere vr-ervaringen met smartphones mogelijk maken.

Microsoft werkt nog altijd aan zijn HoloLens voor augmented reality en bracht die bril dit jaar uit voor ontwikkelaars. Daarnaast maakte de Windows 10-maker bekend dat computerfabrikanten volgend jaar vr-headsets gaan uitbrengen voor het Windows Holographic Platform. Dat is de omgeving binnen Windows 10 voor apps en toepassingen die gebruikmaken van virtual of augmented reality.

Uiteraard verschenen er ook de nodige virtualrealitygames en toepassingen. Daarnaast schoten er tal van bedrijven, groot en klein, uit de grond die zich bezighouden met vr. Kortom, in 2016 heeft virtual reality een enorme vlucht genomen. Toch bleek iedere keer weer als we een gloednieuwe vr-headset op de redactie ontvingen, dat het bezitten van zo'n vr-bril echt nog iets voor early adopters is. Het levert indrukwekkende ervaringen op, maar er is op het gebied van zowel hardware als software nog veel ruimte voor verbetering.

In dit artikel blikken we terug op de opmars van vr in het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar wat we in het komende jaar kunnen verwachten. Want hoewel virtual reality nu werkelijkheid is geworden, is het nog verre van zeker of het ook echt binnen afzienbare termijn de grote massa zal bereiken.