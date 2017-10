Microsoft stopt productie van de Kinect

Microsoft stopt met de productie van de Kinect. Het Xbox-accessoire wordt nog verkocht, maar als de voorraden op zijn, worden er geen nieuwe exemplaren meer gemaakt. De techniek blijft voortbestaan in onder andere de HoloLens.

Microsoft heeft Kinect al jaren op een laag pitje staan, maar tot nu toe nooit daadwerkelijk gezegd dat de productie en verdere ontwikkeling is gestopt. Dat hebben kopstukken van het bedrijf nu wel gedaan in een interview met Fast Co Design. Onder andere Alex Kipman, uitvinder van de Kinect en de HoloLens, bevestigt dat Microsoft definitief gestopt is met Kinect.

De Kinect werd in 2010 uitgebracht, volgens Fast Co Design ging dat gepaard met een marketingcampagne waar een half miljard dollar in was gestopt. Enkele jaren eerder boekte Nintendo een enorm succes met zijn Wii-console, die een nieuwe manier van bedienen mogelijk maakte met een bewegingscontroller. De Kinect van Microsoft bood met zijn dieptecamera's vergelijkbare functionaliteit, maar wist het succes van de Wii nooit te evenaren.

Microsoft poogde met de komst van de Xbox One de Kinect een groter marktaandeel te geven, door de camerasensor te bundelen met de nieuwe console. Dat kwam het bedrijf op veel kritiek te staan, omdat de prijs van de console daardoor hoger werd, terwijl veel gamers geen interesse hadden in de Kinect. Na een halfjaar bracht Microsoft alsnog een versie van de Xbox One uit zonder Kinect in de doos.

Toen Microsoft in juni 2016 de Xbox One S aankondigde, was de focus op de Kinect in zijn geheel verdwenen. Op de nieuwe versie van de console zit geen aansluiting voor de Kinect. Om de camera aan te sluiten is een optioneel accessoire nodig. Daarnaast verschenen er nauwelijks meer games die werken met de camera. Een Nederlandse ontwikkelaar wist met indiegame FRU vorig jaar de sensor nog wel op een nieuwe manier te gebruiken.

Hoewel de Kinect zelf als product en als accessoire voor de Xbox nooit een groot succes is geworden, heeft de techniek de basis gevormd voor veel andere producten en projecten. De Tango-techniek voor augmented reality van Google is bijvoorbeeld een variant op Kinect. Johnny Lee, die bij Google verantwoordelijk is voor Tango, was toen hij nog bij Microsoft werkte bovendien een van de grondleggers van de Kinect.

In de afgelopen jaren heeft Microsoft de Kinect-techniek zelf vooral ingezet in zijn HoloLens. In de augmentedrealitybril is de techniek steeds verder verbeterd en Kipman zegt tegen Fast Co Design dat er een onaangekondigde Kinect V5 is die minder dan 1,5 watt verbruikt. De nieuwste versie is zo'n vijftig keer efficiënter dan de originele Kinect.