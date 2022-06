HoloLens- en Kinect-topman verlaat Microsoft na beschuldiging van wangedrag

De topman van Microsofts HoloLens-divisie, Alex Kipman, vertrekt bij het bedrijf. Kipman was de medebedenker van de HoloLens en eerder van de Kinect. Hij vertrekt na het verschijnen van een artikel waarin hij wordt beschuldigd van wangedrag tegenover vrouwelijke collega's.

Microsoft en Kipman hebben het vertrek nog niet publiekelijk aangekondigd, maar een interne e-mail die door GeekWire is ingezien, bevestigt dat Kipman het bedrijf verlaat. Scott Guthrie, het hoofd van de Microsoft Cloud + AI-afdeling, waar Kipman aan rapporteert, schrijft daarin dat 'gezamenlijk is besloten dat dit voor hem het juiste moment is om het bedrijf te verlaten om andere kansen na te streven'. Met het vertrek van Kipman wordt de afdeling gereorganiseerd en Kipman blijft de komende maanden betrokken bij die transitie.

Het vertrek van Kipman volgt na een publicatie van Insider vorige maand, waarin de HoloLens-topman beschuldigd wordt van wangedrag tegenover vrouwelijke collega's. Volgens bronnen van Insider hebben meer dan 25 medewerkers meegewerkt aan een intern rapport over het vermeende wangedrag van Kipman. Microsoft weigerde het bestaan van het rapport met de beschuldigingen te ontkennen of te bevestigen en gaf in een reactie aan dat 'iedere ontvangen claim onderzocht wordt'.

Kipman werkte ruim 21 jaar bij Microsoft. Hij begon als Windows-ontwikkelaar en stapte in 2008 over naar de Xbox-afdeling, waar hij de overname van PrimeSense overzag, waar uiteindelijk de Xbox Kinect uit zou voortkomen. Daarna was hij betrokken bij de ontwikkeling van de HoloLens. Kipman heeft honderden patenten op zijn naam staan omtrent technologie voor de Kinect en HoloLens.

Preview uit 2019 van de HoloLens 2