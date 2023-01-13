Amerikaans leger mag van Congres voorlopig geen nieuwe HoloLens-brillen kopen

Het Amerikaanse leger mag dit jaar geen nieuwe HoloLens-brillen kopen. Het Congres wil hier geen geld voor vrijmaken, omdat uit tests zou blijken dat de brillen 'fysieke bijwerkingen' hebben die missies kunnen beïnvloeden, waaronder hoofdpijn, oogvermoeidheid en misselijkheid.

Het plan was om 6900 HoloLens-brillen aan te schaffen, waarvoor het leger 400 miljoen dollar nodig had. Het Congres, dat dit plan moest goedkeuren, wil dit geld echter niet beschikbaar stellen. Zeventig soldaten testten de bril afgelopen jaar, waarbij ze drie scenario's van 72 uur lang nabootsten. Daarbij hadden de soldaten last van de fysieke bijwerkingen. Ruim tachtig procent van de soldaten die bijwerkingen ervaarde, had hier na minder dan drie uur van het gebruik van de HoloLens last van.

De brillen zouden daarnaast te veel storingen hebben. Het Congres heeft daarom 40 miljoen dollar beschikbaar gesteld om een nieuwe versie van de bril te maken, bevestigt het leger aan Bloomberg. Die nieuwe versie moet bijvoorbeeld een betere gewichtsverdeling krijgen voor een hoger comfort en met softwareverbeteringen moet de bril beter leesbaar zijn en minder energie verbruiken. Het leger maakte eerder dit jaar bekend een verbeterde 1.2-versie te bestellen, die deze problemen op moet lossen. Voor deze bestelling betaalt het leger 125 miljoen dollar.

Het leger denkt in een decennium 21,9 miljard dollar uit te geven aan zo'n 121.000-HoloLens-brillen. De eerste 5000-brillen zijn al besteld en worden straks voor trainingsdoeleinden gebruikt. De bril is een aangepaste versie van Microsofts HoloLens-AR-bril en moet soldaten onder meer helpen met het zien in het donker.

Integrated Visual Augmentation System

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 13-01-2023 08:57 67

13-01-2023 • 08:57

67

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Reacties (67)

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Menesis 13 januari 2023 09:03
Karl Guttag is een optics expert en heeft veel erg diepgaande artikelen over alles wat met ARdispays te maken heeft. Hij heeft altijd gehakt gemaakt van de HoloLens2, mede omdat Alex Kipman dingen zei die gewoon niet klopte.
In deze review van Magic Leap2 gaat hij ook nog even in op de HoloLens2 en het IVACS project uit dit artikel.

En wat storingen betreft daar kan ik me ook wel in vinden. We hebben er rond de 30 op m’n werk en iets van 4 zijn overleden binnen twee jaar. Meer dan 10%..

[Reactie gewijzigd door Menesis op 23 juli 2024 14:49]

loekf2 @Menesis13 januari 2023 09:32
Thx voor de link. Die Karl Guttag kende ik nog niet, Goeie uitleg moet ik zeggen. Je moet wel beetje verstand van optics hebben .... gelukkig deels mijn werk ;-)
HakanX 13 januari 2023 09:39
De titel zet je een beetje op het verkeerde been. Het is gewoon de huidige versie die verbannen wordt, maar er wordt volop uitgegeven voor een verbeterde versie en die worden gewoon al besteld en dus gekocht.

Wel interessant spul, wat voor beeld geeft het? Beetje HALO-achtig? Samen met alle drones in de lucht, grond en water wordt het wel steeds meer een dure computerspel.
indospartan @HakanX13 januari 2023 10:49
Het is idd Halo ODST view als je er bekend mee bent. Hier wat beelden van de lens in gebruik in het leger;

https://youtu.be/ukbBGgch-NA

Voordeel is niet alleen het zicht, maar de combinatie van alle info.
Alleen de graden al is een gamechanger.
Iedereen die games speelt met dat systeem weet hoe goed dat werkt. Ipv daar in het noorden zag ik muzzleflashes, kan je nu net zoals in games het getal noemen waar je het zag. Op 6 graden bvb, en iedereen weet meteen wat je bedoelt.

[Reactie gewijzigd door indospartan op 23 juli 2024 14:49]

iwaarden @indospartan13 januari 2023 15:01
De lens die je linkt is iets anders dan waar het artikel over gaat.

Het youtube filmpje gaat over de ENVG-B, hier een uitgebreidere met meer beelden van de lens zelf: https://www.youtube.com/watch?v=-FMDJDlYb3o

Het artikel gaat over IVAS, hier een filmpje van de lenzen in gebruik: https://www.youtube.com/watch?v=8NHO1RnK0zI

IVAS is dus meer een bril om meerdere accesoires en acties te digitaliseren en samen te voegen.

ENVG-B is een evolutie op night vision, welke misschien later wel in de IVAS geintegreerd zou kunnen worden.
jordy5 @iwaarden14 januari 2023 12:39
Hier zie je wat voorbeelde die ze met de AR brillen zouden willen: https://youtu.be/rSe-T7zdsr4
Hees @indospartan13 januari 2023 11:27
Op 6 graden bvb, en iedereen weet meteen wat je bedoelt.
Vermits iedereen zo dicht bij elkaar staat/op 1 locatie bevindt dat de graden voor iedereen hetzelfde zijn.

Bron: 4000 Steam-uren in OFP/ARMA ;)
ocf81 @Hees13 januari 2023 12:27
Ik vermoed dat als je eye tracking hebt je door al die camera's ook nog wel een afstand kan schatten en zo dus een coördinaat kan delen.
fredst @ocf8115 januari 2023 22:49
Je zou met triangulation afstanden en posities kunnen afleiden.
The Zep Man
13 januari 2023 09:01
Het leger denkt in een decennium 21,9 miljard dollar uit te geven aan zo'n 121.000-HoloLens-brillen.
181k per bril. Een soldaat aankleden is een dure grap.
Skit3000 @The Zep Man13 januari 2023 09:04
Plus training, ontwikkeling, onderhoud, betere missieresultaten, minder kosten voor andere communicatiemiddelen en -personeel?

De helm voor een JSF kost 360.000 euro per stuk dus het kan nog erger.

[Reactie gewijzigd door Skit3000 op 23 juli 2024 14:49]

majetta @Skit300013 januari 2023 09:25
Waarschijnlijk allemaal 100% handgemaakt ambachtelijk spul, gemaakt van het fijnste materiaal op de aarde.
Rexus @majetta13 januari 2023 09:45
Ik denk niet dat deze kosten bestaan uit materiaal, processen en arbeid.
Een behoorlijk deel zal komen voor het terugbetalen van RnD, waar dan weer veel overhead in zit voor managen, raporteren en aansturen.

Ook kan het zijn dat wat men betaald helemaal niks te maken heeft met de kosten van het maken van het product maar wat de waarde is voor de klant, hoeveel heb je over voor een superieure straaljager?
Stoney3K
@Rexus13 januari 2023 09:56
Ik denk niet dat deze kosten bestaan uit materiaal, processen en arbeid.
Een behoorlijk deel zal komen voor het terugbetalen van RnD, waar dan weer veel overhead in zit voor managen, raporteren en aansturen.
Dat heeft er ook mee te maken dat dat soort producten in veel kleinere hoeveelheden worden gemaakt. Omdat ze nu nog in de onderzoeks- en testfase zitten, is het bijna "maatwerk" en geen fabriek die elke week miljoenen van die dingen uit loopt te stampen.

Plus omdat het een 'government contractor' is hebben ze daar ook een enorm bureaucratisch traject aan vast zitten.
Frame164 @Rexus13 januari 2023 10:30
Die overhead is inderdaad heel groot voor dit soort zaken. Compliancy, certificering, accreditatie etc voordat het in militaire situaties gebruikt mag worden. Ik heb wel eens gehoord dat accreditatie van het bepaald type helicopter bijna 20 jaar heeft geduurd...
Webgnome @majetta13 januari 2023 09:33
In China.. :+
YopY @Webgnome13 januari 2023 09:53
Ironisch genoeg, waarschijnlijk juist niet uit china; het is geen vrije markt, er zijn geen concurrenten, en het wordt niet opgeschaald naar massaproductie.

Maar natuurlijk zullen de units zelf niet zo duur zijn qua opbouw, het zal het hele verhaal eromheen zijn waarschijnlijk.
Iblies @YopY13 januari 2023 12:07
en het wordt niet opgeschaald naar massaproductie.
Voor dergelijke aantallen ga je gewoon mallen maken?

Gemiddeld inkomen in de VS is ongeveer 50k,
als we lekker gek doen en deze vakmensen verdienen 100k,

dan heb je niet veel mensen nodig om die mallen in mekaar te knutselen om relatief snel 5000 units te maken en de kosten drastistisch te verminderen.


Ik zie dus graag waar dat geld blijft hangen want in de materialen zal het niet gaan zitten.

En 20mld voor 10 jaar…


Laten we weer lekker gek doen 😁
7mld voor de hardware 😬😬

Dan heb je 1,3 mld per jaar voor een decennium,
gemiddeld 100k per werknemer,
dan kun je 13.000 mensen per jaar aan het werk houden die hier aan werken….

en laten we weer lekker gek doen en dat er geld aan de strijkstok blijft hangen 🤡 en het afronden naar 10k


Het heeft geen uitleg nodig dat hier wordt gestolen van de belastingbetaler bij daglicht.
cariolive23 @Iblies13 januari 2023 14:34
Heb jij wel eens contracten gesloten met een overheid? Het kan jaren duren voordat dat eindelijk rond is. Jouw personeel wat hierbij is betrokken, en de externen die je nog inhuurt, willen echter al die tijd wel worden betaald. Voor een enkele jurist ben je gedurende die jaren al vele tonnen kwijt, zonder dat er nog maar een product is geleverd. En soms heb je hele teams van juristen nodig...
Iblies @cariolive2313 januari 2023 14:47
Het zal ongetwijfeld geld kosten,


maar ik zie dan graag de factuur waar het geld allemaal heen gaat, hoeveel FTE, etc en vervolgens een verantwoording of het allemaal een beetje klopt.


Als je in een jaar $1 mld doorheen hebt gejaagd aan personeelskosten en er blijken maar 1000 fte bezig te zijn geweest, dan heb je wat uit te leggen.

Hetzelfde geld voor softwareontwikkeling, ik wil weten hoeveel ontwikkelaars er bezig zijn en hoeveel fte,
als je er 1000 werken a 100k ongeveer en het kost me 1mld, dan zit daar een heel groot gat in wat je niet gaat verklaren met contracten, juristen, managers, etc.
cariolive23 @Iblies13 januari 2023 15:42
Het zal ongetwijfeld geld kosten,

maar ik zie dan graag de factuur waar het geld allemaal heen gaat, hoeveel FTE, etc en vervolgens een verantwoording of het allemaal een beetje klopt.
Dat zou iedere concurrent heel graag zien! Hoe realistisch zou dit zijn denk je?
Als je in een jaar $1 mld doorheen hebt gejaagd aan personeelskosten en er blijken maar 1000 fte bezig te zijn geweest, dan heb je wat uit te leggen.
Gemiddeld een miljoen USD per medewerker. Salarissen in de US liggen flink hoger dan in NL, zeker voor personeel dat moeilijk is te vinden. Wie zijn jij en ik dan om te stellen dat een miljard USD teveel is?

Overigens zijn bureaus, stoelen, computers, koffiemachines, etc. ook personeelskosten.
Hetzelfde geld voor softwareontwikkeling, ik wil weten hoeveel ontwikkelaars er bezig zijn en hoeveel fte, als je er 1000 werken a 100k ongeveer en het kost me 1mld, dan zit daar een heel groot gat in wat je niet gaat verklaren met contracten, juristen, managers, etc.
De kosten zijn één ding, de opbrengsten zijn een ander ding. En die laat je hier in de discussie helemaal buiten beschouwing, maar zijn voor de klant waarschijnlijk de belangrijkste factor.

Maar nogmaals, geen enkel bedrijf zal iemand zomaar inzage geven in de details van de boekhouding. Dat is gevoelige informatie waar elke concurrent mee aan de haal zal gaan.
Iblies @cariolive2313 januari 2023 16:04
Dat is gevoelige informatie waar elke concurrent mee aan de haal zal gaan.
Het is de overheid 🙂
Zulke opdrachten moeten worden aanbesteed en uitgelegd.

Daarnaast zie je dat in de ict de ontwikkelaars het salaris tussen de 100k en150k ligt en kun je ze zo plukken van de markt, hoe je bij 1 mln komt is me een raadsel. En bij een partij als het leger met miljoenen in dienst gaat het grote geld echt niet een zitstoel, bureau en laptop zitten. Daarnaast ben ik al ruimhartig geweest voor de ontwikkeling van de bril met 7 mld.


Op het moment dat je niet gaat controleren wat er eigenlijk gebeurt met je geld krijg je weer dit soort ongein,
https://m.youtube.com/watch?v=mqxgP8WlxJQ
waar het compleet mis is gegaan,


https://www.wsj.com/artic...-war-pentagon-11640988154
Als je tijd hebt, luister vooral de podcast want uiteindelijk is het belastinggeld dat schaamteloos door bedrijven wordt besteed zonder enige vorm scrupules.
Walrave @Iblies13 januari 2023 13:04
Gelukkig hoeven dingen niet ontworpen en getest te worden en hoeft er geen software ontwikkeld en licenties betaald te worden. Gewoon een mal stampen en klaar...
Iblies @Walrave13 januari 2023 14:41
gemiddeld 100k per werknemer,
dan kun je 13.000 mensen per jaar aan het werk houden die hier aan werken….
Met zoveel werknemers heb je geen soldaten meer nodig om ze te testen 😄 Je neemt gewoon fulltime mensen in dienst a $100k en dan heb je nog steeds 8000 mensen over die de rest kunnen doen.
M.l. @Iblies13 januari 2023 13:18
Over dat decennia blijft de bril natuurlijk constant in ontwikkeling. Een malletje voor het plastic zal wel gemaakt worden, al zal die misschien maar een jaartje meegaan. Wat dan weer duurder word aan het malletje is dat die als het ontwerp klaar is heel snel in productie gebruikt moet gaan worden.

Er word inderdaad wel belachelijk veel geld mee verdiend.

Ik gok er wel op dat er hele hele ruime garantiebepalingen op de brillen zitten.
GeeBee @Iblies13 januari 2023 22:40
Ik heb altijd gedacht dat een offerte voor een defensiecontract ingewikkeld was.
Het blijkt met een paar regeltjes te kunnen... ;)
M.l. @Webgnome13 januari 2023 13:14
Nee echt helemaal niet. Als er blijkt dat ook maar een klein onderdeeltje uit China komt voor de JSF dan is er internationaal gedonder om. Dat is ook al gebeurt met een klein magneetje wat kennelijk in de JSF zit, hier moest destijds erg snel een vervanger voor worden gezocht.
Caayn @majetta13 januari 2023 09:47
Meer hoge R&D kosten, hoge betrouwbaarheidseisen (certificering, hogere kwaliteit materialen, etc) en zeer lage productie aantallen.

offtopic:
Zal ongetwijfeld wel goed aan verdiend worden hoor.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 23 juli 2024 14:49]

cyble @majetta13 januari 2023 11:16
En aanpassingen om hem explosievrij te maken (zodat je het kunt gebruiken in de nabijheid van explosieve stoffen, waar defensie er genoeg van heeft), stof en waterdicht (IP) zodat het de certificering haalt om het uberhaupt te mogen en kunnen gebruiken. Die ontwikkelkosten zijn ook doorberekend microsoft kennende aangezien ze primair geen hardware bouwer zijn, ook al verkopen ze het wel ter ondersteuning van de software.
Ijsbad @majetta13 januari 2023 18:36
Dat lijkt me sterk. Productie gaat om herhaalbaarheid. Kan je, onder dezelfde omstandigheden, dezelfde toleranties halen? Dezelfde resultaten en performance? Een mens haalt dat nooit, een machine die ( door een mens) goed ingesteld is altijd.

'Ambachtelijk' is een term voor troep die niet aan standaarden voldoet.
dreadslaught @The Zep Man13 januari 2023 09:04
binnen dit budget valt ook de nieuwe software die hier weer bij hoort en het R&D ervan.
Dus een hoop mensen die hier wss externe op project basis mee bezig zijn en dus ook betaald moeten worden.
BenVenNL @dreadslaught13 januari 2023 09:29
... en dat voor maar 6900 'klanten'.
joost00719 @BenVenNL13 januari 2023 10:01
Niet helemaal. Als je 100 straaljagers hebt, betekent niet dat er maar 100 piloten zijn. Waarschijnlijk worden deze helmen voor bepaalde missies gebruikt, en aan het einde van de missie wordt deze gewoon weer ingeleverd voor de volgende soldaat die hem nodig heeft.
janremie @joost0071916 januari 2023 12:43
volgens mij worden ze zelfs op maat gemaakt en heeft elke piloot zijn persoonlijke helm.
joost00719 @The Zep Man13 januari 2023 09:05
Het gaat hier ook om R&D kosten. In een paragraaf daarvoor wordt ook gezegd dat er 40miljoen uitgegeven wordt voor verbeteringen van het ontwerp & van de software.
Mogelijk is die 21.9 miljard voor verdere verbeteringen bedoeld, en niet enkel voor bestaande hardware.
Tomatoman @joost0071913 januari 2023 09:56
De R&D-kosten zijn een vast bedrag, onafhankelijk van hoeveel brillen er worden besteld. Als er nu 40 miljoen aan R&D wordt uitgegeven voor 6700 brillen, zijn de R&D-kosten voor 121.000 brillen niet opeens 18x zo groot, maar eveneens in de orde van 40 miljoen. Sterker nog: aangezien de R&D al heeft plaatsgevonden voor die eerste batch van 6700 brillen, zou je kunnen verwachten dat de R&D-kosten voor die veel grotere batch juist een stuk lager zijn. R&D kan dus niet de (hoofd)verklaring van die enorme kosten zijn.
gamezfreak @The Zep Man13 januari 2023 09:27
[...]


181k per bril. Een soldaat aankleden is een dure grap.
Het is niet dat zij de standaard HoloLens kopen en standaard dingen erop zetten.
Zoals je al op de afbeelding ziet, zijn er meer camera's / sensoren aan toegevoegd. Daarnaast zou de software door de DoD zelf ontwikkeld worden, waardoor Microsoft alleen de hardware moet toeleveren. Vaak wordt de hardware aangepast aan de wensen die op dat moment aanwezig zijn, waardoor je de software ook moet aanpassen, dat het modulair kan worden.
Denk hierbij aan dat er vanuit de C&C meerdere streams via de HoloLens gebruikt kan worden om dingen te herkennen dan wel overzicht te houden van wat er gebeurt. Of dat de soldaat info krijgt op de bril waar de vijand zich evt. schuil houdt. Dit alles kost extra tijd en dus ook extra geld om het te ontwikkelen.

Alle spullen voor defensie moet niet alleen heavy duty zijn, maar de leveranciers moeten er ook gecertificeerd voor zijn. Daarnaast kost het ontwikkelen voor defensie veel tijd, omdat alles secure gebouwd (zowel software als de hardware) moet worden. Denk maar aan Tempest certificering en het bombestendig maken van hardware. Dit zijn extra stappen die pas na de aanbesteding worden gedaan, omdat het certificeren vrij lang kan duren. Je wilt immers niet dat de vijand mee kan luisteren dan wel kan kijken wat jij doet of van plan bent om te doen.

Het is niet zo dat je als Defensie zijnde de spullen vandaag bestelt en volgende week het al binnen hebt. Vaak gaan er maanden voorbij voordat je de spullen daadwerkelijk hebt en dan pas kan je de spullen implementeren.

Tip!
Zo kan je via onze eigen Defensie ook meer lezen over de uitrusting.die onze soldaten gebruik maken.
fredst @gamezfreak15 januari 2023 22:54
Daar gaan vele jaren over heen.
DropjesLover @The Zep Man13 januari 2023 10:08
Ik moet bij dit soort dingen altijd denken aan een quote uit de film Independance Day
“You don't actually think they spend $20,000 on a hammer, $30,000 on a toilet seat, do you?”
DigitalExorcist @The Zep Man13 januari 2023 10:47
Aankleden niet alleen, maar wat denk je van het trainen, vervoer, etc.
Wafje 13 januari 2023 09:03
400 miljoen voor 6900 brillen, dat is $57971 per bril. Hier klopt iets niet.
hooibergje @Wafje13 januari 2023 09:26
21.9 miljard voor 121k brillen. Dat is 181k dollar per stuk, dus je zat nog een factor 3 te laag...
flippy @Wafje13 januari 2023 09:10
0 teveel. Dus maar 5800 per stuk.
Wild e-Man @flippy13 januari 2023 09:21
Als je iemand verbetert, dan moet je hem wel goed verbeteren. 400 miljoen om 6900 billen aan te schaffen is gewoon $57971.
Caelorum @Wild e-Man13 januari 2023 09:28
In plaats van 400 is het 40 miljoen. Daar heb je de nul teveel ;)
secretfool @Caelorum13 januari 2023 09:36
"Het plan was om 6900 HoloLens-brillen aan te schaffen, waarvoor het leger 400 miljoen dollar nodig had."

Dus nee geen 0 te veel; 40m is voor het ontwikkelen van een beter versie.
Caelorum @secretfool13 januari 2023 09:40
ik geef alleen aan waar @flippy zijn nul vandaan haalt. Verder heb je gewoon gelijk dat het 58k per bril is.
3raser @Wild e-Man13 januari 2023 11:06
400 miljoen om 6900 billen aan te schaffen
Mooie tikfout. :+
wouterrutgers @flippy13 januari 2023 09:23
Nee toch?

400 000 000 / 6 900 =
57 971
YopY @Wafje13 januari 2023 09:54
6900 brillen die speciaal gebouwd worden, "mil-spec", meerdere ronden inspecties krijgen, etc; het is niet de prijs per bril maar voor een volledig aanbestedingsproject.
litebyte 13 januari 2023 09:16
Jammer dat ze die fysieke bijwerkingen niet specificeren. Mogelijk duiziligheid
Huugje @litebyte13 januari 2023 09:20
Dat staat anders in de allereerste paragraaf: hoofdpijn, oogvermoeidheid en misselijkheid.
GekkePrutser
@Huugje13 januari 2023 09:27
Ja een collega van mee heeft dit ook. Zij ziet een soort scheel makend regenboogeffect als ik het goed begrijp.

Ik heb hem zelf een uurtje geprobeerd en had er helemaal geen last van (langer was niet mogelijk want het was op een beurs, die collega zit in Amerika en op mijn lokatie hebben we ze niet in gebruik).

We hebben hier weer andere brillen zoals de Vuzix M300 en daar krijg ik inderdaad wel hoofdpijn van. Volgens mij is dat vooral doordat de M300 maar in 1 oog projecteert (en ja ik heb het 'actieve oog' bepaald volgens de instructies.

Met VR heb ik geen enkel probleem, ik speel heel erg veel VR. AR blijft toch een stuk ingewikkelder qua projectie. Ik denk dat het er mee te maken heeft dat de echte wereld uit een breed focusgebied bestaat en de schermen natuurlijk maar op een enkele "virtuele" afstand projecteren. Met VR heb je die combinatie niet.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 14:49]

Caelorum @GekkePrutser13 januari 2023 09:33
Ja een collega van mee heeft dit ook. Zij ziet een soort scheel makend regenboogeffect als ik het goed begrijp.
Ik ben benieuwd hoeveel hiervan eigenlijk komt door mensen die een "afwijking" aan het oog hebben zoals bijvoorbeeld een lichte cilindrische afwijking of lichte kleurschifting waar ze normaal in dagelijks leven geen last van hebben.
DigitalExorcist @Caelorum13 januari 2023 10:49
Ik heb zelf een PSVR, met enige regelmaat in gebruik (niet heel erg vaak of lang). Maar mij valt vooral op dat ik in VR béter diepte lijk te zien dan zónder VR... ja ik heb een bril (en die heb ik met VR óók gewoon nog op) maar om de een of andere reden geeft VR me wel echt een extra dimensie, zowel letterlijk als figuurlijk.
litebyte @DigitalExorcist13 januari 2023 11:29
Ik begreep dat mensen die 1 slecht oog hebben vaak diepte minder goed zien, geen idee of jij dat ook hebt,
DigitalExorcist @litebyte13 januari 2023 11:31
1 lui oog wel ja, maar dan had ik verwacht dat VR geen verschil zou maken.. dat lijkt het wel te doen.
02Sjoerd @Caelorum13 januari 2023 14:13
Sommige klachten zijn een beetje inherent aan de manier waarop de display werkt. De doorzichtige display hangt recht voor je ogen, maar het projecteert iets wat in feite ver voor je uit ligt. Je ogen accomoderen (scherpstellen) en convergeren/divergeren (draaien bij) om iets scherp te kunnen zien. Als je je vinger voor je gezicht houdt, draaien je ogen naarbinnen (convergeren) en je ooglens stelt scherp op die korte afstand.

Bij zo'n display stellen je ogen scherp op het display wat heel dichtbij is, maar ze convergeren of divergeren naar het object waar je naar kijkt, wat ver weg kan zijn. Als dat niet in sync is met hoe het normaal werkt kan je klachten ervaren. Hier legt Microsoft zelf het iets beter uit.
Stoney3K
@GekkePrutser13 januari 2023 10:05
Met VR heb ik geen enkel probleem, ik speel heel erg veel VR. AR blijft toch een stuk ingewikkelder qua projectie. Ik denk dat het er mee te maken heeft dat de echte wereld uit een breed focusgebied bestaat en de schermen natuurlijk maar op een enkele "virtuele" afstand projecteren. Met VR heb je die combinatie niet.
Dat is nog niet zo zeer het probleem, dat hebben ze al vrij lang opgelost, ook in head-up displays. Het beeld wordt normaal geprojecteerd op 'oneindig' gefocust, en voor een HUD in een auto of een vliegtuig is dat prima.

Alleen bij zo'n HoloLens kan het zijn dat de gebruiker naar iets kijkt wat dichterbij ligt, en daar moet de projectie van de bril zich snel genoeg op aanpassen. Als die focus niet perfect goed is of te langzaam bij stelt, dan raken je ogen in de war omdat ze niet weten waar ze op moeten focussen: Het object waar je naar kijkt of de projectie op het glas?

Als het om AR gaat, dan moet de head tracking eigenlijk geen lag hebben tegenover het beeld van de echte wereld. Wanneer dat niet synchroon gaat, dan is dat een prima recept voor wagenziekte.
GekkePrutser
@Stoney3K13 januari 2023 13:44
Alleen bij zo'n HoloLens kan het zijn dat de gebruiker naar iets kijkt wat dichterbij ligt, en daar moet de projectie van de bril zich snel genoeg op aanpassen. Als die focus niet perfect goed is of te langzaam bij stelt, dan raken je ogen in de war omdat ze niet weten waar ze op moeten focussen: Het object waar je naar kijkt of de projectie op het glas?
De hololens past zijn focus niet aan. Die kan ook niet zien waar je naar kijkt. Hij heeft een vaste projectiefocus (net zoals de meeste VR headsets).
Stoney3K
@GekkePrutser13 januari 2023 14:06
Dat gaat dus fout als je dóór de HoloLens heen naar iets anders kijkt. Want het beeld op het glas heeft dan dus een ander focuspunt dan je ogen wanneer je op een voorwerp gefocust bent.

Wat het als effect heeft, is dat het uitziet alsof iemand een sticker op een bril geplakt heeft en je daar doorheen moet kijken. Dat is voor je ogen heel vermoeiend, want ze kijken wel de hele tijd tegen een plat vlak aan wat ze eigenlijk moeten negeren.

Bij een head-up display is de projectie bewust op oneindig gefocust omdat je eigenlijk altijd je focus op oneindig hebt als je uit het raam van een vliegtuig of een auto kijkt. Bij een AR-headset hoeft dat natuurlijk niet het geval te zijn, dat zou wel eens het probleem hier kunnen zijn.
litebyte @Huugje13 januari 2023 11:27
Ai, helemaal overheen gelezen!
Caelorum 13 januari 2023 09:32
nvm

[Reactie gewijzigd door Caelorum op 23 juli 2024 14:49]

Dinny 14 januari 2023 11:01
deze brillen, en de richting waar het naar uit zou kunnen gaan doet me heel erg denken aan de aflevering Men Against Fire van de serie Black Mirror...

waar soldaten met zulke brillen.... gewone arme hongerige mensen zien als een soort gruwelijke zombies die veel eenvoudiger af te knallen zijn, dan hongerige zielige mensen die om eten smeken.

augmented reality noemen ze dat dan ...

[Reactie gewijzigd door Dinny op 23 juli 2024 14:49]

fredst 15 januari 2023 22:55
Deze uitvoering kende ik nog niet. Maar hoeveel batterijen extra moet een soldaat hiervoor mee nemen? Ze hebben er al zoveel nodig op een missie.
UraniumBullet 18 januari 2023 10:16
die holo lens ziet er wel gaaf uit.

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