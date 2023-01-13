Amerikaans leger mag van Congres voorlopig geen nieuwe HoloLens-brillen kopen

Het Amerikaanse leger mag dit jaar geen nieuwe HoloLens-brillen kopen. Het Congres wil hier geen geld voor vrijmaken, omdat uit tests zou blijken dat de brillen 'fysieke bijwerkingen' hebben die missies kunnen beïnvloeden, waaronder hoofdpijn, oogvermoeidheid en misselijkheid.

Het plan was om 6900 HoloLens-brillen aan te schaffen, waarvoor het leger 400 miljoen dollar nodig had. Het Congres, dat dit plan moest goedkeuren, wil dit geld echter niet beschikbaar stellen. Zeventig soldaten testten de bril afgelopen jaar, waarbij ze drie scenario's van 72 uur lang nabootsten. Daarbij hadden de soldaten last van de fysieke bijwerkingen. Ruim tachtig procent van de soldaten die bijwerkingen ervaarde, had hier na minder dan drie uur van het gebruik van de HoloLens last van.

De brillen zouden daarnaast te veel storingen hebben. Het Congres heeft daarom 40 miljoen dollar beschikbaar gesteld om een nieuwe versie van de bril te maken, bevestigt het leger aan Bloomberg. Die nieuwe versie moet bijvoorbeeld een betere gewichtsverdeling krijgen voor een hoger comfort en met softwareverbeteringen moet de bril beter leesbaar zijn en minder energie verbruiken. Het leger maakte eerder dit jaar bekend een verbeterde 1.2-versie te bestellen, die deze problemen op moet lossen. Voor deze bestelling betaalt het leger 125 miljoen dollar.

Het leger denkt in een decennium 21,9 miljard dollar uit te geven aan zo'n 121.000-HoloLens-brillen. De eerste 5000-brillen zijn al besteld en worden straks voor trainingsdoeleinden gebruikt. De bril is een aangepaste versie van Microsofts HoloLens-AR-bril en moet soldaten onder meer helpen met het zien in het donker.