'Microsoft annuleerde vorig jaar Hololens-variant voor consumenten'

Microsoft was bezig met een goedkopere variant van zijn Hololens-headset voor bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf schrapte het project eind vorig jaar in voorbereiding op de komende economische recessie, zegt zakenkrant The Wall Street Journal.

Het was al bekend dat Microsoft wilde samenwerken met Samsung aan de headset. Inmiddels is ook dat plan geschrapt, schrijft WSJ. De bedoeling was dat Samsung de hardware zou maken voor de headset, terwijl Microsoft de software zou verzorgen. Het project had de Hololens naar de markt voor consumenten moeten brengen. De Hololens 2 is vooralsnog een product voor bedrijven, met een voor consumenten te hoge aanschafprijs van 3000 dollar.

De krant heeft over het schrappen van het project gehoord via oud-medewerkers. Er gingen afgelopen jaren ongeveer 100 medewerkers weg die aan Hololens werkten en veel ervan zijn naar Meta gegaan om te werken aan de Quest-headsets, zo zegt de krant. De divisie is gesplitst in hardware en software. Die software, zoals Teams, komt onder meer op de Meta Quest-headsets, zo maakte het bedrijf enkele weken geleden bekend.

Samsung had de hardware willen maken, omdat het ervaring heeft met hardware en de eigen Gear VR-headsets niet meer ontwikkelt. Microsoft presenteerde de eerste Hololens in 2015, met een opvolger in 2019. Het is een headset voor augmented reality en draait op een variant van Windows die gemaakt is voor mixed-reality.

