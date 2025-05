Microsofts mixedrealitybrilproject voor leger VS wordt overgenomen door Anduril

Anduril Industries, de start-up van Oculus VR-oprichter Palmer Luckey, neemt het mixedrealitybrilproject voor het Amerikaanse leger over van Microsoft. De bedrijven wachten nog op goedkeuring van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Het Integrated Visual Augmentation System, oftewel IVAS, moet Amerikaanse soldaten helpen op het vlak van onder andere nachtzicht en dronebestrijding. Het gaat om een bodywornsysteem dat AR en VR combineert. Anduril zal de ontwikkeling van het systeem en de software overnemen van Microsoft, melden de bedrijven. Hierbij wordt de cloudinfrastructuur van Microsoft gebruikt. Azure moet onder meer zorgen voor de beveiliging van gevoelige gegevens met betrekking tot nationale veiligheidsmissies.

Microsoft werkte sinds 2018 aan een aangepaste versie van de HoloLens en later ook de HoloLens 2 voor het Amerikaanse leger. De techgigant kreeg uiteindelijk minder budget voor de ontwikkeling vanwege aanhoudende problemen. Zo zou de headset door het relatief zware ontwerp niet geschikt zijn voor langdurig gebruik en was er sprake van slecht zicht in fel zonlicht. Ook zou de bril niet voldoende bestand zijn tegen de omstandigheden op het slagveld, zoals zand, stof en regen.

Anduril-oprichter Palmer Luckey richtte in 2012 Oculus VR op, het bedrijf achter de Oculus Rift- en Quest-VR-brillen. Oculus werd in 2014 overgenomen door Facebook-moederbedrijf Meta. Inmiddels staan de apparaten bekend als de Meta Quest-headsets. De Meta Quest 3S werd het recentst uitgebracht, als goedkopere versie van de Quest 3.