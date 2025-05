Leaker toont Samsung Galaxy A56-smartphone vanuit alle hoeken

Smartphoneleaker Evan Blass heeft gifs gedeeld die de Samsung Galaxy A56 vanuit alle hoeken tonen. De aankomende midrangesmartphone verschijnt volgens geruchten in maart en komt volgens Blass beschikbaar in de kleuren zilver, roze, zwart en groen.

Op de bewegende beelden is te zien dat de Galaxy A56 beschikt over platte schermranden en een zwart pilvormig camera-eiland met drie lenzen krijgt. Daarnaast is te zien dat de aan-uitknop en volumeknoppen nu uitsteken aan de zijkant van de behuizing. De gifs van Blass komen overeen met de afbeeldingen die Android Headlines vorig jaar al deelde.

Vorige maand werden er al ondersteuningspagina's ontdekt van de aankomende Galaxy A56 en A36. Die pagina's worden doorgaans niet vóór de release van smartphones gepubliceerd, wat suggereert dat de toestellen binnenkort zullen verschijnen. Volgens geruchten vindt de release plaats in maart, net als de vorige vier generaties van de Galaxy A-smartphones.

Hoewel Samsung nog niets officieel naar buiten heeft gebracht over de Galaxy A56, beschikt het toestel mogelijk over de Exynos 1580-soc van Samsung zelf. Het toestel zou voorzien zijn van een 5000mAh-accu en ondersteuning bieden voor 45W-laden. Het is niet bekend wat de Galaxy A56 zal kosten. De A55 kostte bij release ongeveer 480 euro en is inmiddels te koop voor iets meer dan 300 euro.