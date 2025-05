EDPB: DeepSeek kan meer acties verwachten van Europese privacytoezichthouders

De European Data Protection Board, oftewel EDPB, zegt dat er in de toekomst meer acties kunnen volgen tegen de Chinese AI-tool DeepSeek. Privacytoezichthouders hebben hun zorgen geuit over de manier waarop DeepSeek omgaat met de persoonlijke gegevens van gebruikers.

De Italiaanse waakhond heeft DeepSeek al geblokkeerd in het land, maar ook privacytoezichthouders uit andere Europese landen zetten hun vraagtekens bij de Chinese AI-tool. Dat meldt persbureau Reuters na een maandelijkse bijeenkomst van de toezichthouders. Toezichthouders uit onder meer Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk hebben het bedrijf achter de chatbot ondervraagd over zijn gegevensverzamelingswijze.

De AI-taskforce van de EDPB, die zich oorspronkelijk richtte op ChatGPT van OpenAI, breidt zich vanwege de privacyzorgen uit naar andere AI-tools zoals DeepSeek. De werkgroep werd in april 2023 opgericht om de samenwerking rond AI-handhaving te bevorderen. Ook wil de EDPB een speciaal team inrichten om sneller actie te kunnen ondernemen bij privacyproblemen bij AI-diensten.

In Nederland heeft het kabinet besloten dat ambtenaren geen gebruik mogen maken van DeepSeek voor hun werk. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor het gebruik van DeepSeek. "Mensen doen er verstandig aan om zichzelf de vraag te stellen of zij wel echt persoonlijke en andere gevoelige gegevens in deze app willen invoeren", zegt de AP. Om te voorkomen dat data naar externe servers wordt gestuurd, kan DeepSeek overigens ook lokaal gedraaid worden.

DeepSeek groeide onlangs snel in populariteit, nadat naar buiten kwam dat de AI-tool op sommige vlakken beter presteert dan het o1-redeneermodel van OpenAI. Tweakers onderwierp DeepSeek eerder al aan een praktijktest.