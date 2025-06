Duitse privacywaakhond vraagt Apple en Google om DeepSeek van appstores te halen

Een Berlijnse privacytoezichthouder heeft Apple en Google verzocht om de DeepSeek-app te blokkeren in hun appwinkels. Kamp beschuldigt de AI-dienst ervan op onwettige basis gegevens van Duitse gebruikers over te dragen aan China.

Commissaris Meike Kamp van de Berlijnse Beauftrage für Datenschutz und Informationsfreiheit zegt dat DeepSeek niet overtuigend kon aantonen dat de gegevens van Duitse gebruikers op dezelfde manier worden beschermd in China als in de Europese Unie. De Chinese overheid heeft namelijk toegang tot persoonlijke gegevens waarmee Chinese bedrijven in contact komen. Bovendien hebben DeepSeek-gebruikers in China niet dezelfde afdwingbare rechten en rechtsmiddelen die in de EU worden gegarandeerd.

De Duitse privacywaakhond zegt dat DeepSeek met de voorgenoemde schendingen inbreuk maakt op de GDPR. Kamp heeft als onderdeel van de DSA Google en Apple op de hoogte gesteld en verwacht dat "zij tijdig een blokkering overwegen". Deze beslissing kwam tot stand in samenwerking met de privacytoezichthouders in Baden-Württemberg, Rijnland-Palts en de Vrije Hanzestad Bremen.

Het is niet de eerste keer dat DeepSeek onder vuur ligt in de EU. Italiaanse en Ierse toezichthouders vroegen begin dit jaar meer info over dataverwerking, wat niet lang daarna in Italië tot een verbod leidde. In Nederland mogen ambtenaren de app niet meer gebruiken. Daarnaast liet Zuid-Korea in februari de DeepSeek-app offline halen vanwege de privacywet. Ook de VS overwoog in maart naar verluidt maatregelen tegen de Chinese AI-tool.