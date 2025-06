Nvidia RTX 5050 kost 259 euro in Duitsland, geheimzinnigheid rond releasedatum

Nvidia bevestigt dat de GeForce RTX 5050 259 euro kost in Duitsland. Tot dusver was enkel de adviesprijs in dollar bekend. Het bedrijf heeft nog geen precieze releasedatum onthuld en wijst afhankelijk van de regio op verschillende releaseperiodes.

De GeForce RTX 5050 kost 259 euro inclusief btw in Duitsland, aldus Nvidia aan ComputerBase. De adviesprijzen van de RTX 5060 en RTX 5060 Ti zijn met 324 en 405 euro vijf euro goedkoper dan in de Benelux. Het valt nog te bezien of Nvidia een soortgelijk verschil hanteert voor de RTX 5050. De officiële adviesprijs van 249 dollar komt omgerekend en inclusief 21 procent btw overeen met 256,99 euro.

Nvidia maakte bij de aankondiging van de RTX 5050 bekend dat de nieuwe Blackwell-videokaart voor desktops in de tweede helft van juli uitkomt. Bronnen zoals Benchlife en IT Home wijzen er echter op dat Nvidia op zijn Chinese website 'beschikbaar in juli' vermeldt. Ook de driver van de mobiele en desktopversie van de RTX 5050 komen volgens Nvidia 'begin juli' uit. Dat komt overeen met informatie van MEGAsizeGPU, die eerder deze week in een X-post beweerde dat Nvidia de toen vermeende release van de tweede helft van juli onverwachts had vervroegd naar 1 juli.

Benchlife verklaart het verschil in releasedatum door de tijd die videokaartfabrikanten nodig hebben om hun modellen te produceren en wereldwijd te verzenden. Het is dus goed mogelijk dat de RTX 5050 eerder opduikt in China, al is het niet duidelijk wanneer precies dat moet gebeuren. Daarnaast lijkt Nvidia niet geïnteresseerd in een reviewprogramma, net zoals bij de RTX 5060 en RTX 5060 Ti 8GB het geval was.