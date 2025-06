Chinese fabrikanten onthullen RTX 5050-laptop-gpu met 8GB GDDR7-geheugen

Chinese fabrikanten hebben laptops met een Nvidia RTX 5050 online gezet. De grafische kaart beschikt over een GB207-gpu met 2560 CUDA-cores en een 128bit-geheugenbus met 8GB GDDR7-geheugen. De RTX 5050 heeft een tgp van 115W, waarvan 15W Dynamic Boost, weet VideoCardz.

Volgens benchmarks van laptopfabrikanten die in handen zijn van VideoCardz haalt de RTX 5050 een score van 12.949 in Fire Strike Extreme en 10.269 in Time Spy. De RTX 5060 is 21 tot 22 procent sneller dan de RTX 5050 en de RTX 5070 levert 41 tot 49 procent betere prestaties.

De laptops met de nieuwe videokaart kosten in China rond de 6500 yuan, omgerekend ongeveer 781 euro. De verwachting is dat de officiële aankondiging van de nieuwe laptop-gpu later vandaag volgt.