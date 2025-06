Nvidia brengt in China RTX 5090DD met andere gpu en vram uit wegens exportregels

Nvidia zou van plan zijn een nieuwe versie van de RTX 5090 uit te brengen in China. Die zogenaamde RTX 5090DD krijgt een andere gpu en heeft minder geheugen op een kleinere geheugenbus.

Leaker MEGAsizeGPU zegt in een post op X dat de 5090DD uitkomt voor de Chinese markt. De leaker, die vaker met correcte Nvidia-informatie komt, zegt dat het gaat om een alternatieve versie van de RTX 5090 voor de westerse markt waarvoor inmiddels een exportverbod vanuit de Verenigde Staten geldt. De DD-variant krijgt volgens de leaker een GB202-240-gpu. Dat is een wat ander model dan de GB202-300, de chip in de westerse RTX 5090. Voor die chips geldt sinds een aantal maandenexportverbod vanuit de Verenigde Staten, maar Nvidia denkt met 240 wel aan de juiste eisen te kunnen voldoen. Nvidia heeft in het verleden ook een D-variant van de RTX 4090 uitgebracht. Nvidia bracht eerder ook al de RTX 5090D uit met de GB202-250-chip, maar ook dat model viel sinds eind januari onder exportrestricties uit Amerika.

De RTX 5090DD zou volgens een andere leaker, kopite7kimi, minder geheugen krijgen: 24GB aan GDDR7-geheugen op een 384-geheugenbus. Dat is minder dan de standaard RTX 5090, die 32GB aan vram heeft. Het model houdt wel hetzelfde aantal cores en een tdp van 575W van de bestaande modellen. De videokaart zou wel hetzelfde boardontwerp hebben als de andere RTX 5090.