YouTube vraagt iOS-gebruikers app opnieuw te installeren om crashes te verhelpen

Google heeft een bug opgelost waardoor de YouTube-app op Android en iOS crashte. Gebruikers met iOS moeten de app opnieuw installeren om de crashes te verhelpen. Android-gebruikers hoeven dat niet te doen.

Op Reddit klagen verschillende gebruikers over problemen in de YouTube-app, merkt 9to5Google op. De app zou crashen, foutmeldingen weergeven bij het afspelen van video's en langzaam zijn. Google bevestigde in een forumbericht op de hoogte te zijn van de problemen en raadde gebruikers aan de app te verwijderen, hun telefoon opnieuw op te starten en de app te herinstalleren.

Inmiddels schrijft het bedrijf in een update op zijn ondersteuningspagina dat het de problemen heeft opgelost. Voor iOS-gebruikers blijft het advies om de app te verwijderen en te herinstalleren. Gebruikers met een Android-telefoon krijgen dergelijke instructies niet. YouTube heeft geen bericht over de problemen gemaakt op zijn socialemediakanalen.