YouTube Music stelt functie om songteksten te delen breed beschikbaar

YouTube Music stelt de functie om songteksten te delen in zijn Android- en iOS-app breed beschikbaar. De functie is in appversie 8.24 te gebruiken voor zowel gebruikers met als zonder betaald abonnement.

Gebruikers kunnen met de nieuwe functie tot vijf regels van een liedje delen, merkt 9to5Google op. De afbeelding die de app genereert, bevat linksboven ook de albumhoes met de naam van het nummer en de artiest. Onderaan bevindt zich een transparant YouTube Music-logo. De afbeelding is in tien verschillende kleuren te maken.

Gebruikers kunnen de afbeelding vervolgens via een knop onderin op het scherm delen via andere apps of opslaan op het apparaat. 9to5Google raadt gebruikers die de functie nog niet zien aan om de app gedwongen te stoppen. YouTube begon in april te testen met de functie en maakt hem nu beschikbaar voor iedereen.