Hyundai-rijders kunnen connectiviteitsdienst Bluelink weer verlengen na storing

Hyundai zegt dat het een bug heeft opgelost, waardoor klanten weer abonnementen op Bluelink kunnen afsluiten. Het was al meer dan een maand niet mogelijk om nieuwe abonnementen af te sluiten of die te heractiveren. Hyundai zegt tegen Tweakers dat dat nu weer kan.

Hyundai reageert op vragen die Tweakers stelde naar aanleiding van onder andere meldingen op het forum. De autofabrikant biedt betaalde abonnementen aan om bepaalde functies van auto's op afstand te bedienen, maar sinds halverwege mei melden onder andere tweakers problemen met het activeren of heractiveren van Bluelink. Ook op andere sociale media, zoals Reddit, meldden gebruikers problemen met Bluelink. Dat speelt al zeker een maand.

Gebruikers meldden daarnaast dat ze geen contact kregen met Hyundai. De klantenservice zei aan de telefoon en via chat dat gebruikers voor dit probleem een e-mail moeten sturen, maar daarop kwam vrijwel nooit een respons.

Hyundai zegt nu tegen Tweakers dat het probleem verholpen zou moeten zijn en dat klanten weer een abonnement kunnen afsluiten. "We kunnen melden dat voor alle Bluelink-abonnementen waarvan de standaard geldende periode is afgelopen, een verlenging is ingeregeld. Dit betekent dat iedere klant zelf een heractivatie kan uitvoeren van zijn voertuig in Bluelink, waardoor er een nieuwe periode van Bluelink van maximaal tweeënhalve week, tot en met 9 juli, van toepassing is om iedereen de kans te bieden over te stappen naar een nieuw (betaald) Bluelink-abonnement naar keuze. Klanten die een Bluelink-account hebben, zullen hiervan op het aan het Bluelink-account gekoppelde e-mailadres bericht van ons ontvangen zodat ze dit in gang kunnen zetten."

Hyundai erkent dat het probleem ontstond door een storing, maar geeft daarover verder geen details. "Het klopt dat we recent een storing hebben gehad bij het (her)activeren van Bluelink-accounts en bieden onze excuses aan voor het ongemak en de onduidelijkheid die zijn ontstaan", zegt een woordvoerder van het bedrijf. "De reden voor deactivatie van een aantal Bluelink-accounts is dat de kostenvrije periode was afgelopen, waarbij het na deactivatie helaas niet mogelijk was om zelf opnieuw het account te activeren."

Het is niet bekend hoeveel gebruikers last hadden van het probleem. Hyundai erkent wel dat het om genoeg mensen ging om een probleem op te leveren voor de klantenservice. "Omdat het aantal aanvragen voor activatie veel hoger was dan verwacht kregen klanten pas na tien of twintig dagen reactie", zegt het bedrijf.

Bluelink is Hyundai's betaalde abonnement voor zijn moderne modellen. Met het abonnement kunnen gebruikers onder andere op afstand de status van hun auto zien, zoals hoe vol de accu nog is, en de auto ontgrendelen of de temperatuur regelen. Met de duurdere abonnementen is het ook mogelijk liveverkeersinformatie uit te lezen of muziek te streamen vanuit SoundCloud of Amazon Music.