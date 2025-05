Hyundai en Kia gaan extra Nederlandse verkeersdata gebruiken voor onderzoek

Hyundai en Kia krijgen toegang tot meer Nederlandse verkeersdata voor onderzoek naar slimme veiligheidsfuncties. De automakers sloten daarvoor een intentieverklaring met de Nederlandse overheid. De bedrijven namen al deel aan een eerder Nederlands veiligheidsprogramma.

Met de nieuwe overeenkomst gaan Kia en Hyundai data van matrixborden gebruiken om bestuurders op de hoogte te stellen van de actuele maximumsnelheden en rijstrooksluitingen of -openingen. Ze zullen auto's ook voorzien van waarschuwingen voor naderende ambulances en schoolzones. Er wordt verder onderzocht of de accu van een elektrische auto kan dienen als tijdelijke energieopslag voor huishoudens. Ook wordt bekeken hoe auto's zichzelf kunnen aanmelden voor toegang tot beperkte gebieden, waardoor bijvoorbeeld paaltjes vanzelf omlaag gaan voor nood- of hulpvoertuigen. Het is niet bekend wanneer de functies in de praktijk beschikbaar gaan komen en voor welke auto's dit gaat zijn.

Nederland ondertekende dinsdag de intentieverklaring met Kia en Hyundai in Zuid-Korea. Dat zegt de Rijksoverheid in een persbericht. De autobedrijven hoeven niet te betalen voor de data. Ook is de samenwerking niet exclusief, wat inhoudt dat de verkeersdata die de bedrijven gaan gebruiken, ook toegankelijk is voor andere automakers.

De nieuwe samenwerking met Hyundai en Kia is de opvolger van Safety Priority Services, een proef van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur, waarin zes bedrijven informatie deelden tussen auto's, apps en de overheid. Ook Hyundai en Kia namen deel aan dat programma. Het doel van SPS was om wegen veiliger te maken door onder andere het communiceren van actuele maximumsnelheden, het melden van files en het waarschuwen voor naderende ambulances.