Kiesraad en niet gemeente wordt verantwoordelijk voor software stembureaus

In Nederland wordt de Kiesraad vermoedelijk in de toekomst verantwoordelijk voor het maken, beheren en beveiligen van de software die stembureaus gebruiken. Momenteel ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente. De Tweede Kamer is akkoord met het voorstel.

De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan, schrijft de Rijksoverheid. "Met de invoering van het wetsvoorstel kan de Kiesraad als beheerder voorschriften opstellen voor de aansluiting en het gebruik, en kan de Kiesraad zorgen voor naleving van die voorschriften." De Tweede Kamer ging donderdag zonder te stemmen akkoord. Dat betekent vermoedelijk dat er geen of weinig fracties tegen waren.

De Kiesraad maakt daarmee ook het gebruik van die software verplicht en mag dat ook opleggen volgens het wetsvoorstel. De software op stembureaus is niet voor het tellen van stemmen, maar speelt een ondersteunende rol bij bijvoorbeeld het doorgeven van uitslagen.