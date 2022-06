De Tweede Kamerverkiezingen liggen inmiddels alweer zover achter ons dat we bijna zouden vergeten dat we ooit een rood potlood vasthielden. Voor inwoners van een handvol Nederlandse gemeenten vindt volgende week een kleine herhalingsoefening plaats: gemeentelijke herindelingsverkiezingen. Daarbij wordt software gebruikt, net als vorig jaar landelijk, en daar zijn nog steeds zorgen over, net als vorig jaar landelijk. Inmiddels wordt gewerkt aan nieuwe software om de verkiezingen makkelijker te maken, maar experts zijn daar sceptisch over.

Op woensdag vinden in vier dorpen en steden verkiezingen plaats; inwoners kunnen stemmen op de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad na de herindeling. Dat gebeurt in Uden, Boxmeer, Heerhugowaard en Purmerend. Het is de eerste Nederlandse verkiezing sinds de Tweede Kamerverkiezingen in maart en waarschijnlijk een van de laatste waarbij de veelbesproken Ondersteunende Software Verkiezingen wordt gebruikt. Tweakers schreef vorig jaar al een achtergrondartikel over die software. Al jaren, ook voor en tijdens de afgelopen verkiezingen, kleven er risico's aan deze digitale stemcomponent. Die risico's zijn er ook in de verkiezingen van woensdag.