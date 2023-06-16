Kiesraad wil alternatief voor cd-rom en stembiljetten elektronisch tellen

De Nederlandse Kiesraad gaat kijken of de software die bij verkiezingen wordt gebruikt in de toekomst niet meer via een cd-rom hoeft te worden verstuurd. Dat gebeurt nu wel met de testsoftware, maar veel computers hebben geen cd-romlades meer.

Dat schrijft de Kiesraad in een evaluatie van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in maart. Die verkiezingsuitslag was volgens de verkiezingsautoriteit betrouwbaar, maar 'de organisatie van het verkiezingsproces staat onder grote druk'. De oorzaken daarvoor lagen bij de stembiljetten en bij de software die na de verkiezingen wordt gebruikt om uitslagen op te tellen.

Een van de problemen ligt volgens de Kiesraad bij de grootte van de stembiljetten. De Kiesraad raadt aan in de toekomst kleinere stembiljetten te maken. Dat is voornamelijk omdat dat handiger in gebruik is, maar de Kiesraad merkt ook op dat een kleiner stembiljet elektronisch kan worden geteld. "Wij adviseren de minister van Binnenlandse Zaken dringend om naast de experimenten met een kleiner stembiljet ook de tests en experimenten met elektronisch tellen te versnellen", schrijft de Kiesraad. Op dit moment bestaan zulke experimenten nog niet; alle stemmen gaan nu nog met de hand door stembureauleden.

Een tweede potentiële kwetsbaarheid in het stemproces ligt nog steeds bij de software om de uitslagen te tellen. Dat is OSV-2020, de Ondersteunende Software Verkiezingen. Hoewel het stemmen en tellen in Nederland met papier en potlood gaat, worden de uitslagen per stembureau na het tellen vastgelegd in een softwareprogramma. Die uitslagen worden uitgedraaid en naar een gemeentelijk stembureau gebracht, waar alle resultaten van individuele stembureaus ook weer bij elkaar worden gebracht in een ander deel van de software. Daar komt een proces-verbaal uit met de totaalresultaten en de zetelverdeling op gemeenteniveau. Tweakers schreef in 2021 een achtergrondartikel over hoe de software werkt. De afgelopen jaren werd gewerkt aan een alternatief, het Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen waar we ook een achtergrond over schreven, maar de ontwikkeling daarvan is inmiddels stopgezet.

OSV-2020 werd in de afgelopen verkiezingen gebruikt. Dat ging goed, maar de Kiesraad ziet veel verbeterpunten. Een daarvan was dat de software per post op een cd-rom naar de stembureaus werd gestuurd. Dat gebeurt vanwege de veiligheid. De Kiesraad merkt daarbij echter op dat stembureaus vaak te weinig tijd hebben om het gebruik van de software te testen. Er speelt ook nog iets anders mee, zegt de Kiesraad: "Daar komt bij dat niet elke computer tegenwoordig nog geschikt is voor cd-roms."

De software kon niet eerder worden aangeleverd, omdat die moest worden ingericht op definitieve kandidatenlijsten. De Kiesraad zegt zich 'voor te bereiden op een alternatieve distributiemethode' die sneller zou moeten zijn, maar wat dat moet worden, is niet bekend. OSV-2020 kan niet over-the-air worden bijgewerkt, omdat de software erop gemaakt is niet te werken als de pc een internetverbinding open heeft staan.