Kiesraad: software werkte deze week tijdens lokale verkiezingen goed

De software die deze week bij enkele lokale verkiezingen is gebruikt, werkt goed. De Kiesraad heeft geen fouten gevonden in de Ondersteunende Software Verkiezingen. Eerder was er controverse daarover, omdat die software onveilig zou zijn.

De Kiesraad heeft extra controles uitgevoerd tijdens de verkiezingen om de werking van de software te controleren. Het gaat om de gemeentelijke herindelingsverkiezingen die woensdag plaatsvonden in een handvol Nederlandse gemeenten. "De ondersteunende software die is gebruikt bij de vaststelling van de uitslagen van de herindelingsverkiezingen op 18 november, heeft goed gefunctioneerd", schrijft de Kiesraad. De instantie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren en certificeren van de verkiezingen heeft extra controles uitgevoerd. Dat werd gedaan om softwaremanipulatie te ontdekken of andere fouten die mogelijk invloed kunnen hebben op de uitslag.

De Kiesraad controleerde steekproefsgewijs of de resultaten van handmatige tellingen in lokale stembureaus overeenkwamen met de resultaten uit de OSV2020-software. Ook controleerde de Kiesraad of de totale aantallen overeenkwamen met de eindresultaten in de software en of de zetelverdeling juist werd berekend.

Eerder deze maand zei de Kiesraad al handmatige controles te gaan houden tijdens de verkiezingen. Dat gebeurde nadat een actiegroep met wetenschappers kritiek had op het gebruik van de Ondersteunende Software Verkiezingen. Die wordt gebruikt om resultaten in te geven en te valideren. Volgens de actiegroep zitten daar risico's aan, omdat alleen op de uitslag van de computer wordt vertrouwd.

De OSV2020-software is al jaren onderwerp van discussie. Jaren geleden bleek die al onveilig te zijn. Inmiddels zijn er veranderingen doorgevoerd, maar nog steeds zijn er kleine mogelijke kwetsbaarheden te vinden. De software wordt volgend jaar maart gebruikt voor de landelijke Tweede Kamerverkiezingen.