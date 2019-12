Nederlandse regering laat nieuwe telsoftware verkiezingen met encryptie maken

De minister van Binnenlandse Zaken laat volledig nieuwe software voor het berekenen van de uitslag van verkiezingen ontwikkelen. De software krijgt ondersteuning voor het versleutelen van telbestanden.

Minister Knops van Binnenlandse Zaken wil in het voorjaar van 2020 de aanbesteding voor 'een nieuw digitaal hulpmiddel' om de uitslag van de verkiezingen te berekenen starten. Dat digitale hulpmiddel omvat niet alleen de software voor het optellen van de stemmen en het berekenen van de zetelverdeling maar ook de computers waarop de programma's draaien en overige technische infrastructuur.

Het is de bedoeling dat de vernieuwing voor de gemeentelijke herindelingsverkiezingen van november 2020 en de verkiezingen van de Tweede Kamer van 2021 in gang gezet wordt. Voor de zomer van volgend jaar geeft de minister meer informatie vrij over de voorbereidingen.

Nederland gebruikte jarenlang OSV, of Ondersteunende Software Verkiezingen, om de uitslag te berekenen, maar deze bleek onveilig. Onder andere sloeg de software bestanden onversleuteld op. De Kiesraad was jarenlang op de hoogte van de tekortkomingen. Pogingen om de beveiliging van de software bij te werken bleken meerdere keren ontoereikend.