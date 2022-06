Universiteit Wageningen wilde it-project van 1,4 miljoen euro niet aanbesteden

Wageningen University & Research probeerde om een verplichte openbare aanbesteding van een groot it-project over te slaan en de opdracht aan één partij te gunnen. Nadat concurrenten en het Financieel Dagblad vragen stelden, kwam WUR daarop terug.

Het gaat volgens het FD om de aanbesteding voor een nieuw servicesysteem dat gebruik zal maken van ServiceNow. Het systeem is bedoeld voor studenten en medewerkers die computerproblemen hebben en via het systeem automatisch antwoord kunnen krijgen op vragen, of doorgestuurd worden.

De kosten voor het it-project bedragen 1,4 miljoen euro. Publieke instellingen moeten projecten die meer dan 200.000 euro kosten verplicht aanbesteden. De universiteit wilde de aanbesteding overslaan en de opdracht door Fruition Partners laten uitvoeren.

Volgens de universiteit is ServiceNow het enige platform dat voldoet aan de eisen en hoewel er meerdere aanbieders zijn die dat leveren, is de gekozen partij volgens de WUR de enige leverancier die het pakket op 'de gewenste manier' kan leveren.

Concurrerende softwarebedrijven, 4me en TOPdesk, reageren verbaasd tegenover het FD. Ze stellen dat de processen van de universiteit niet zo ingewikkeld zijn dat maar één bedrijf de software kan leveren. De bedrijven vinden het bedrag ook erg hoog en stellen dat er in de markt normaal lagere prijzen worden gevraagd.

Een juridisch adviseur zegt tegen de krant dat softwarebedrijven terughoudend zijn met een gang naar de rechter in dergelijke gevallen, omdat een overwinning niet altijd zin heeft. De aanbesteding moet dan alsnog plaatsvinden, maar de kans is groot dat de opdracht dan alsnog bij dezelfde partij terecht komt, omdat die bijvoorbeeld heel specifiek wordt opgesteld. Daartegen optreden is ingewikkelder.

Na vragen van het FD heeft de WUR laten weten dat de marktconsultatie 'toch niet helemaal volledig is geweest' en middels een rectificatie heeft de universiteit de voorlopige gunning aan Fuition Partners teruggetrokken.